Também quer uma imagem “Ghibli style”? Use o Studio Ghibli

Tem reparado numas imagens que têm sido publicadas nas redes sociais com "grande estilo"? Na verdade, são imagens que seguem o Ghibli style e são produzidas por uma ferramenta com recurso à Inteligência Artificial.

Experimente o Ghibli Diffusion para criar imagens fantásticas

O "Ghibli style" refere-se ao estilo visual e narrativo característico dos filmes do Studio Ghibli, um famoso estúdio de animação japonês fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Esse estilo é conhecido por estética visual e elementos narrativos.

Na internet há agora um serviço que permite gerar imagens com Ghibli Diffusion e os resultados são impressionantes.

Para a produção deste tipo de imagens, basta que aceda aqui.

Explore o mundo encantador do Studio Ghibli através das suas próprias criações com o Ghibli Diffusion. A plataforma permite transformar descrições em imagens deslumbrantes inspiradas no Studio Ghibli ou aplicar o estilo Ghibli às suas fotos. Crie personagens originais, imagine cenários fantásticos ou reinvente momentos do dia a dia com um toque de magia da IA.