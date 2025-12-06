Já reparou nisto? Plataforma BUPi permite ver muros, vedações e caminhos

Identificar os limites reais de um terreno nem sempre é simples. Muros antigos, vedações que se perderam com o tempo ou caminhos que já não são utilizados podem dificultar a leitura do espaço. No entanto, com a plataforma BUPi é possível.

O visualizador da plataforma BUPi permite observar, com detalhe, elementos como muros, vedações e caminhos. Estas marcas no terreno funcionam como pistas visuais importantes para compreender onde termina uma propriedade e começa a seguinte.

São sinais que muitas vezes não são visíveis a olho nu, mas que ajudam a reconstruir os limites originais.

Quer o registo seja feito online, quer seja realizado num balcão com o apoio de um Técnico Habilitado, a consulta destas imagens torna o processo mais simples e rigoroso. Ao desenhar o polígono no BUPi, pode confirmar com maior precisão os contornos do seu terreno, especialmente nas zonas onde os limites são menos evidentes.

O visualizador do BUPi está acessível a qualquer cidadão, tornando o processo de registo e identificação mais transparente, simples e eficaz. Se ainda não experimentou, vale a pena explorar esta funcionalidade: pode fazer toda a diferença no momento de definir os limites do seu terreno.