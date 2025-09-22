Atenção às campanhas fraudulentas de phishing, pharming e spoofing

“Não passes cartão à fraude”, é este o mote da Associação Portuguesa de Bancos (APB) que lançou uma campanha com o objetivo de alertar os cidadãos para os principais riscos de fraude nos pagamentos e promover comportamentos mais seguros no dia a dia.

As burlas financeiras estão cada vez mais sofisticadas e qualquer pessoa pode ser alvo de uma tentativa de fraude. Por isso, é fundamental adotar hábitos de segurança simples que ajudam a proteger o teu dinheiro e os teus dados pessoais.

Campanhas fraudulentas: como atuam os burlões?

Os criminosos tentam enganar as vítimas fazendo-se passar por entidades credíveis — como bancos, fornecedores de serviços ou até familiares —, recorrendo a e-mails, SMS ou chamadas telefónicas. O objetivo é levá-lo a partilhar informações confidenciais, como códigos de acesso, números de cartões ou palavras-passe.

Esta campanha foca-se em três tipos de fraude particularmente comuns:

Phishing

Consiste no envio de mensagens (e-mail, SMS ou redes sociais) que imitam entidades legítimas, como bancos ou empresas conhecidas, para levar o utilizador a clicar em links falsos ou fornecer dados confidenciais.

Cuidados a ter: nunca clique em links suspeitos, confirme sempre a origem da mensagem e utilize apenas os canais oficiais do banco.

Spoofing

Trata-se da falsificação de números de telefone, endereços de e-mail ou sites, fazendo parecer que o contacto é legítimo. O objetivo é enganar a vítima para revelar informações ou realizar transferências.

Cuidados a ter: desconfie de contactos inesperados que pedem urgência, mesmo que aparentem vir do seu banco, e confirme a autenticidade através dos meios habituais.

Roubo de Identidade

Os criminosos utilizam dados pessoais roubados (como nome, morada, número de contribuinte ou dados bancários) para abrir contas, pedir créditos ou realizar operações em nome da vítima.

Cuidados a ter: proteja os seus documentos, não partilhe informações pessoais em plataformas inseguras e esteja atento a movimentos estranhos nas suas contas.

Com esta campanha, o setor bancário reforça o seu compromisso em apoiar os clientes e em aumentar a literacia financeira e digital da sociedade. A expressão “Não passes cartão à fraude” joga com o duplo sentido: rejeitar a fraude e, ao mesmo tempo, proteger o cartão bancário, símbolo de pagamentos, dinheiro e poupanças.