Atenção às campanhas fraudulentas de phishing, pharming e spoofing
“Não passes cartão à fraude”, é este o mote da Associação Portuguesa de Bancos (APB) que lançou uma campanha com o objetivo de alertar os cidadãos para os principais riscos de fraude nos pagamentos e promover comportamentos mais seguros no dia a dia.
As burlas financeiras estão cada vez mais sofisticadas e qualquer pessoa pode ser alvo de uma tentativa de fraude. Por isso, é fundamental adotar hábitos de segurança simples que ajudam a proteger o teu dinheiro e os teus dados pessoais.
Campanhas fraudulentas: como atuam os burlões?
Os criminosos tentam enganar as vítimas fazendo-se passar por entidades credíveis — como bancos, fornecedores de serviços ou até familiares —, recorrendo a e-mails, SMS ou chamadas telefónicas. O objetivo é levá-lo a partilhar informações confidenciais, como códigos de acesso, números de cartões ou palavras-passe.
Esta campanha foca-se em três tipos de fraude particularmente comuns:
Phishing
- Consiste no envio de mensagens (e-mail, SMS ou redes sociais) que imitam entidades legítimas, como bancos ou empresas conhecidas, para levar o utilizador a clicar em links falsos ou fornecer dados confidenciais.
- Cuidados a ter: nunca clique em links suspeitos, confirme sempre a origem da mensagem e utilize apenas os canais oficiais do banco.
Spoofing
- Trata-se da falsificação de números de telefone, endereços de e-mail ou sites, fazendo parecer que o contacto é legítimo. O objetivo é enganar a vítima para revelar informações ou realizar transferências.
- Cuidados a ter: desconfie de contactos inesperados que pedem urgência, mesmo que aparentem vir do seu banco, e confirme a autenticidade através dos meios habituais.
Roubo de Identidade
- Os criminosos utilizam dados pessoais roubados (como nome, morada, número de contribuinte ou dados bancários) para abrir contas, pedir créditos ou realizar operações em nome da vítima.
- Cuidados a ter: proteja os seus documentos, não partilhe informações pessoais em plataformas inseguras e esteja atento a movimentos estranhos nas suas contas.
Com esta campanha, o setor bancário reforça o seu compromisso em apoiar os clientes e em aumentar a literacia financeira e digital da sociedade. A expressão “Não passes cartão à fraude” joga com o duplo sentido: rejeitar a fraude e, ao mesmo tempo, proteger o cartão bancário, símbolo de pagamentos, dinheiro e poupanças.