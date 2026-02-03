Resposta da Europa à Starlink já está disponível

À medida que procura a independência dos Estados Unidos da América (EUA), a Europa desenvolve soluções próprias, visando tornar-se autossuficiente. Recentemente, a resposta do bloco à norte-americana Starlink entrou na sua fase inicial de funcionamento.

Segundo avançado por Andrius Kubilius, comissário europeu da Defesa e do Espaço, tanto a IRIS2 como a rede GOVSATCOM entraram em operações limitadas para uso governamental e militar.

Há apenas alguns dias, de acordo com a Bloomberg, as autoridades da União Europeia (UE) anunciaram a disponibilidade inicial da rede, que é apresentada como a resposta europeia à Starlink da SpaceX no que diz respeito a conectividade fiável de Internet por satélite.

A Ucrânia já solicitou acesso à infraestrutura, e Kubilius terá confirmado que se espera que uma ligação de comunicações seja estabelecida em breve, conforme citado pelo Tech Spot.

Resposta da UE à norte-americana Starlink ganha forma

Abreviatura de Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS2), a iniciativa é um projecto de 10 mil milhões de euros que pretende entregar a versão europeia da Starlink até ao final da década.

A IRIS2 foi concebida para fornecer conectividade segura em toda a UE, servindo autoridades governamentais, empresas privadas e cidadãos do bloco.

Paralelamente à IRIS2, o programa europeu de Comunicações Governamentais por Satélite, ou GOVSATCOM, está focado em disponibilizar capacidades de comunicação encriptadas e seguras, especificamente para autoridades governamentais e militares.

Todos os Estados-membros podem agora ter acesso a comunicações soberanas por satélite. Militares e governamentais. Seguras e encriptadas. Construídas na Europa, operadas na Europa, sob controlo europeu.

Sublinhou Kubilius, dando voz à ambição da UE de construir uma rede que, segundo os líderes do bloco, será melhor do que a Starlink.

Europa terá de correr para apanhar a Starlink

Apesar da visão europeia, os dois projetos operam em escalas muito diferentes em termos de cobertura e disponibilidade. De recordar que a SpaceX planeia uma constelação global de cerca de 15.000 satélites até ao final de 2031.

Ainda assim, tendo em conta a evolução da cena geopolítica, a Europa está sob pressão para acelerar o calendário da sua alternativa.

Espera-se que a constelação europeia assuma uma importância estratégica crescente, tornando-se parte de um esforço europeu mais amplo para reduzir a dependência de tecnologias de comunicações espaciais norte-americanas.