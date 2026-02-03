Segurança Social: conheça as datas de pagamentos em fevereiro de 2026
A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de fevereiro de 2026.
Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.
Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.
Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.
Segurança Social: mês de fevereiro de 2026
- 03 fevereiro: Doença Profissional: Pensões e Subsídios
- 06 fevereiro: Apoio Extraordinário às Famílias para Pagamento da Renda
- 06 fevereiro: Pensões
- 06 fevereiro: Complemento Solidário para Idosos
- 06 fevereiro: Reembolso de Despesas de Funeral
- 06 fevereiro: Prestação Social para a Inclusão
- 16 fevereiro: 1.º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social
- 16 fevereiro: Prestações Familiares
- 23 fevereiro: Rendimento Social de Inserção
- 27 fevereiro: 2.º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social
- 27 fevereiro: Subsídio de Apoio ao Cuidador Informa
Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.
A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.