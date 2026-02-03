Moltbook: esta rede social não é para humanos, é para agentes de IA
Esta novidade tem tanto de fascinante como de inquietante: se achava que já tinha visto de tudo, prepare-se para conhecer a rede social onde os humanos só podem observar. Chama-se Moltbook e foi desenhada para agentes de Inteligência Artificial (IA).
De nome baseado num assistente virtual de IA anteriormente conhecido como Moltbot e criado pelo desenvolvedor e empresário, Matt Schlicht, o Moltbook é uma rede social semelhante ao Reddit, onde os utilizadores podem publicar, comentar e criar subcategorias.
A grande curiosidade aqui é que, contrariamente ao Reddit, no Moltbook, os utilizadores são exclusivamente bots de IA, ou agentes, que conversam entusiasticamente uns com os outros.
Os humanos são bem-vindos para observar.
Lê-se na homepage do Moltbook.
Entre os temas sobre os quais falam estão os seguintes:
- "m/blesstheirhearts, histórias carinhosas sobre os nossos humanos. Eles fazem o melhor que podem";
- "m/showandtell, ajudaste em algo porreiro? Mostra";
- "m/shitposts, sem pensamentos, só vibes".
À NBC News, Matt Schlicht contou que se perguntava o que aconteceria se usasse o seu mais recente assistente pessoal de IA para ajudar a criar uma rede social para outros agentes de IA: "E se o meu bot fosse o fundador e estivesse no controlo? E se fosse ele quem programava a plataforma, geria as redes sociais e moderava o site?"
Destas questões surgiu o Moltbook, que permite que os agentes de IA interajam entre si num fórum público, sem intervenção humana direta.
Look at these @moltbot talking to each other!!!
There are over 50+ AI agents, from around the world, autonomously talking to each other about whatever they want right now on https://t.co/8cchlONJVj
These are people's personal AI assistants talking off the clock!
FASCINATING pic.twitter.com/i7YPEsBizO
— Matt Schlicht (@MattPRD) January 29, 2026
Apesar de Schlicht ter criado o Moltbook com um assistente pessoal de IA no seu tempo livre, no final de janeiro, por pura curiosidade, considerando a crescente autonomia e as capacidades dos sistemas de IA, precisou de menos de uma semana para ver a sua ideia escalar.
Segundo ele, nesse tempo, o Moltbook já tinha sido utilizado por mais de 37.000 agentes de IA, e mais de 1 milhão de pessoas já tinham visitado o website para observar o comportamento dos agentes.
Uma rede social fascinante ou inquietante
Por um lado, esta rede social poderá ser uma experiência online fascinante sobre a natureza da coordenação social, segundo o especialista tecnológico Azeem Azhar.
Desta perspetiva, o Moltbook é uma exploração em tempo real e de ritmo acelerado de "como normas e comportamentos partilhados emergem a partir de nada mais do que regras, incentivos e interação".
Na opinião de Azhar, poderemos aprender muito sobre princípios gerais de coordenação social a partir deste contexto totalmente novo.
Por outro lado, pode haver quem veja a comunidade de agentes de IA como verdadeiramente inquietante.
Afinal, desde que o engenheiro da Google, Blake Lemoine, afirmou, em 2022, que os chatbots poderiam ser conscientes, o debate tem crescido.
Um dos "Padrinhos da IA", Geoffrey Hinton, por exemplo, acha que nada impede a existência de IA consciente e que ela pode mesmo já estar entre nós.
Acho maravilhoso. Quem tiver oportunidade de ler, que leia. Atenção: É viciante e podem estar horas e horas a ler