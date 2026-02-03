Moltbook: esta rede social não é para humanos, é para agentes de IA

Esta novidade tem tanto de fascinante como de inquietante: se achava que já tinha visto de tudo, prepare-se para conhecer a rede social onde os humanos só podem observar. Chama-se Moltbook e foi desenhada para agentes de Inteligência Artificial (IA).

De nome baseado num assistente virtual de IA anteriormente conhecido como Moltbot e criado pelo desenvolvedor e empresário, Matt Schlicht, o Moltbook é uma rede social semelhante ao Reddit, onde os utilizadores podem publicar, comentar e criar subcategorias.

A grande curiosidade aqui é que, contrariamente ao Reddit, no Moltbook, os utilizadores são exclusivamente bots de IA, ou agentes, que conversam entusiasticamente uns com os outros.

Os humanos são bem-vindos para observar.

Lê-se na homepage do Moltbook.

Entre os temas sobre os quais falam estão os seguintes:

"m/blesstheirhearts, histórias carinhosas sobre os nossos humanos. Eles fazem o melhor que podem";

"m/showandtell, ajudaste em algo porreiro? Mostra";

"m/shitposts, sem pensamentos, só vibes".

À NBC News, Matt Schlicht contou que se perguntava o que aconteceria se usasse o seu mais recente assistente pessoal de IA para ajudar a criar uma rede social para outros agentes de IA: "E se o meu bot fosse o fundador e estivesse no controlo? E se fosse ele quem programava a plataforma, geria as redes sociais e moderava o site?"

Destas questões surgiu o Moltbook, que permite que os agentes de IA interajam entre si num fórum público, sem intervenção humana direta.

Apesar de Schlicht ter criado o Moltbook com um assistente pessoal de IA no seu tempo livre, no final de janeiro, por pura curiosidade, considerando a crescente autonomia e as capacidades dos sistemas de IA, precisou de menos de uma semana para ver a sua ideia escalar.

Segundo ele, nesse tempo, o Moltbook já tinha sido utilizado por mais de 37.000 agentes de IA, e mais de 1 milhão de pessoas já tinham visitado o website para observar o comportamento dos agentes.

Uma rede social fascinante ou inquietante

Por um lado, esta rede social poderá ser uma experiência online fascinante sobre a natureza da coordenação social, segundo o especialista tecnológico Azeem Azhar.

Desta perspetiva, o Moltbook é uma exploração em tempo real e de ritmo acelerado de "como normas e comportamentos partilhados emergem a partir de nada mais do que regras, incentivos e interação".

Na opinião de Azhar, poderemos aprender muito sobre princípios gerais de coordenação social a partir deste contexto totalmente novo.

Por outro lado, pode haver quem veja a comunidade de agentes de IA como verdadeiramente inquietante.

Afinal, desde que o engenheiro da Google, Blake Lemoine, afirmou, em 2022, que os chatbots poderiam ser conscientes, o debate tem crescido.

Um dos "Padrinhos da IA", Geoffrey Hinton, por exemplo, acha que nada impede a existência de IA consciente e que ela pode mesmo já estar entre nós.