Corredor cego vai enfrentar uma maratona com óculos de IA num “primeiro mundial”

É um mundo novo que abre as portas às novas "impossibilidades possíveis". A tecnologia, uns óculos com IA, vai guiar um corredor cego na Maratona de Brighton... será um feito inédito.

A tecnologia IA está a abrir novas possibilidades para a inclusão. Um artista cego prepara-se para correr a Maratona de Brighton com a ajuda de óculos inteligentes e voluntários remotos, num caso que poderá marcar um “primeiro mundial”.

Tecnologia ao serviço da inclusão

Clarke Reynolds, conhecido como Mr Dot, irá percorrer os 42,2 quilómetros da prova com recurso a óculos Meta com inteligência artificial, ligados à aplicação Be My Eyes.

Esta plataforma é habitualmente utilizada para tarefas simples do dia a dia, ligando pessoas com deficiência visual a voluntários em todo o mundo. Contudo, neste caso, a tecnologia é levada a um novo nível: orientar um corredor ao longo de uma maratona completa.

Através dos óculos, os voluntários conseguem ver exatamente o que Reynolds vê e dão instruções em tempo real, ajudando-o a evitar obstáculos e a manter o percurso.

Um desafio que vai além do desporto

O objetivo não é apenas terminar a prova. Reynolds pretende também desafiar preconceitos associados à cegueira e demonstrar o potencial real da tecnologia.

Sofre de Retinite Pigmentosa, uma condição hereditária que reduz progressivamente a visão, descrita por si como semelhante a ver debaixo de água, apenas com sombras e formas.

Não sou um super-herói. Sou apenas alguém que encontrou uma nova forma de viver.

Explicou, sublinhando que a tecnologia é já um fator transformador para pessoas com perda de visão.

Voluntários de todo o mundo

Durante os treinos, Reynolds contou com mais de 100 voluntários. Entre eles, pessoas nos Estados Unidos, Canadá ou até uma turista escocesa na Tailândia. Além da orientação, a experiência tornou-se também social.

As conversas durante a corrida ajudam a manter o ritmo e tornam o esforço mais leve. Segundo o próprio, em apenas 10 a 15 minutos pode percorrer vários quilómetros, quase sem se aperceber, graças à interação constante.

IA mais eficiente do que correr com guia

Reynolds já tinha participado na Maratona de Londres com um guia físico, mas a experiência não foi positiva. A dependência de outra pessoa e diferenças no ritmo tornaram o treino difícil.

Com apoio remoto, ganhou autonomia. Corre ao seu próprio ritmo e adapta-se melhor às condições, treinando com voltas curtas perto de casa.

Um objetivo solidário

A participação na maratona serve também para angariar fundos para a instituição Fight for Sight, que financia investigação na área da perda de visão. A meta inicial de 750 libras (cerca de 870 euros) já foi ultrapassada, estando agora fixada nas 2.000 libras (aproximadamente 2.320 euros), com contributos relevantes, incluindo da própria Be My Eyes.

No dia da prova, voluntários, entre familiares, amigos e até possíveis figuras públicas, irão ajudar Reynolds a chegar à meta, com um objetivo ambicioso de concluir a maratona em menos de seis horas.

Arte, braille e consciencialização

Para além da corrida, Reynolds desenvolve trabalho artístico focado na acessibilidade. O seu próximo projeto inclui uma instalação de uma loja onde tudo estará em braille, desde os produtos à sinalização.

A ideia é proporcionar uma experiência imersiva, permitindo que qualquer pessoa compreenda os desafios diários de quem vive com perda de visão. O artista acredita que a comunidade cega tem muito a oferecer à sociedade, desde que lhe sejam dadas oportunidades reais.

A corrida em Brighton poderá ser apenas mais um passo nesse caminho.