Amazon dá descanso à IPTV e desbloqueia algumas apps no Fire TV

A Amazon iniciou uma corrida para reprimir a IPTV e a pirataria nos seus dispositivos Fire TV. Para isso começou a bloquear várias aplicações para o dispositivo. Ou pelo menos, era o que parecia. A gigante do retalho abranda agora e desbloqueia algumas aplicações no Fire TV.

Amazon dá descanso à IPTV

As aplicações em questão são algumas das que permitem o acesso a conteúdos gratuitos protegidos por direitos de autor. Fala-se de apps como o Flix Vision, Ocean StreamZ ou Blink StreamZ, que aparentemente foram removidos não por violação de direitos de autor e IPTV, mas por conterem malware.

A classificação de aplicações potencialmente prejudiciais é totalmente razoável, uma vez que não há garantia de que o código nesses sites não seja malicioso. Isso afetará os dados pessoais, uma vez que os atacantes poderão ver tudo o que está relacionado com a ligação. Uma pesquisa no Google revelará vários links com os mesmos caracteres, mas alteram o final do domínio, o que pode levar a sites maliciosos.

Embora qualquer classificação de aplicação potencialmente maliciosa deva incluir um relatório associado, a Amazon não apresentou qualquer investigação técnica, o que não significa que o código não contenha malware. As avaliações são supostamente de pessoas reais, embora pareçam ter sido geradas por inteligência artificial. Além disso, uma delas, associada a Aigars Silkalns, nem sequer corresponde ao CEO real.

Desbloqueia algumas apps no Fire TV

Após queixas dos detentores de direitos de autor e falta de supervisão de segurança para este tipo de aplicações, a Amazon começou a desenvolver o Vega. Este é o seu sistema operativo baseado em Linux que acabará com o FireOS, para impedir este tipo de downloads.

Esta iniciativa da Amazon, que provavelmente não acontecerá antes do final do ano, afetará significativamente os seus dispositivos Fire TV. Isto acontece porque têm sido utilizados de forma recorrente para aceder a futebol gratuito e sem licença e a outros conteúdos via IPTV.

Neste sentido, com base no que se sabe até ao momento, qualquer vestígio do Android desaparecerá do Fire TV. Isso significa que os APK não poderão ser descarregados e não serão permitidas modificações no sistema, algo também comum nestes dispositivos. Por enquanto, as aplicações que a Amazon removeu do Fire TV regressaram com novas atualizações, embora a sua utilização seja sempre por conta e risco dos utilizadores.