Mais uma funcionalidade chega ao WhatsApp e todos vão querer usar

O WhatsApp está a preparar uma funcionalidade útil para que nunca mais se esqueça de responder a uma mensagem importante. Esta novidade vai ser muito importante para os utilizadores e facilitar a utilização deste serviço e das suas apps. Finalmente, os lembretes de respostas às mensagens vão estar presentes e disponíveis.

Ler uma mensagem, dizer que tem de ser respondida mais tarde e depois esquecer completamente é algo que infelizmente é normal. Para resolver esta situação, o WhatsApp está a testar uma nova funcionalidade de lembrete de mensagens. Esta funcionalidade potencialmente muito útil poderá ser adicionada ao arsenal de ferramentas desta aplicação em breve.

Segundo revela o conhecido WABetaInfo, o WhatsApp está a testar uma funcionalidade chamada "Lembrar-me" na sua versão beta para Android. Especificamente, em breve será possível premir longamente uma mensagem para agendar um lembrete. A aplicação oferece quatro limites de tempo: 2 horas, 8 horas, 24 horas ou um temporizador personalizado.

Assim que o lembrete é ativado, surge um pequeno sino na mensagem em questão para a diferenciar visualmente na conversa. Desta forma, o utilizador consegue identificar quais as suas mensagens estão na fila para serem alertadas para o utilizador enviar a sua resposta.

Por outro lado, quando chega a hora do lembrete, é enviada uma notificação especial com o conteúdo da mensagem, o seu remetente e uma pré-visualização, caso contenha media. Esta é uma forma bastante eficaz de atrair a atenção sem ter de fixar a mensagem ou pesquisar nas discussões.

Ao mesmo tempo, a aplicação está a trabalhar noutro recurso relacionado com lembretes. Falamos de notificações proativas para mensagens não lidas. A ideia é alertar o utilizador quando uma mensagem permanece sem resposta, especialmente se for de um contacto com quem interage regularmente. Isto é útil para quem tem várias conversas e pode perder certas mensagens.

Ambas as funcionalidades estão já a ser ativamente testadas no Android, mas ainda não têm data oficial de lançamento. Também não há previsão de quando estarão disponíveis no iOS, mas a sua integração parece estar bem encaminhada, ainda mais por ser do interesse dos utilizadores.