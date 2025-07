HomePod 26 beta pública já disponível com novas funcionalidades

A Apple lançou as versões beta públicas do iOS 26 e das suas atualizações associadas, incluindo o novo software beta público para o HomePod e HomePod mini. Se para os outros dispositivos já havíamos apresentado as novidades, para as colunas da Apple ainda há algo a contar.

Novidades no HomePod 26

Embora o HomePod 26 seja, sobretudo, uma atualização de compatibilidade, garantindo que o dispositivo funciona corretamente com outros produtos Apple com iOS 26, foram detetadas duas novas funcionalidades durante o ciclo beta para programadores:

Suporte para Crossfade na reprodução do Apple Music

Possibilidade de visualizar e alterar a rede Wi-Fi do HomePod

O Crossfade, que permite uma transição suave entre músicas, já estava presente noutros dispositivos Apple, mas só agora chega ao HomePod.

Entretanto, os restantes dispositivos estão a receber uma versão mais avançada chamada AutoMix, mantendo o iPhone um passo à frente.

A possibilidade de alterar manualmente a rede Wi-Fi do HomePod é uma melhoria significativa, sobretudo em situações de ligação instável, algo que anteriormente obrigava a procedimentos mais complexos.

Como aderir

O novo software HomePod 26 pode ser instalado através de inscrição em beta.apple.com. Contudo, importa recordar que esta versão ainda está em fase de testes e pode conter erros ou impactar o desempenho do dispositivo.

A adesão é recomendada apenas a utilizadores dispostos a correr esse risco, antes do lançamento oficial previsto para o outono.