Apple lança beta 4 do iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 e macOS 26

A Apple continua a afinar os seus sistemas operativos com a chegada da quarta versão beta para programadores dos futuros iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 e macOS Tahoe 26. Estas versões, já bastante maduras, deverão servir de base para as versões beta públicas, cuja chegada está iminente.

iOS 26 beta 4: design renovado e inteligência Apple

O iOS 26 traz uma nova linguagem visual com o estilo Liquid Glass, melhorias na acessibilidade, reformulações nos separadores e novas cores de fundo. A Apple destaca ainda o reforço da Apple Intelligence, novidades nas apps Telefone, Mensagens, Mapas, CarPlay e Apple Music.

As mudanças nas barras de separadores, agora mais opacas, foram particularmente debatidas na beta 3.

A expectativa é que a beta 4 seja suficientemente estável para lançar a versão pública. O iOS 26 será compatível com iPhone SE (2.ª geração) e iPhone 11 em diante.

As funcionalidades de Apple Intelligence exigem o iPhone 15 Pro ou modelos iPhone 16. Espera-se ainda que a IA da Apple fique disponível em breve na Europa.

iPadOS 26 beta 4: estabilidade a caminho da versão pública

A Apple lançou também o iPadOS 26 beta 4, seguindo o seu ritmo quinzenal. Esta versão deverá tornar-se a primeira beta pública e é considerada a mais estável até agora.

Esperam-se melhorias em resposta ao feedback dos programadores. A Apple deve passar para ciclos semanais à medida que o lançamento final em setembro se aproxima.

watchOS 26 beta 4: pronto para o grande público

A nova versão beta para o Apple Watch surge duas semanas após a anterior e deverá ser também a base da primeira beta pública.

As alterações visuais com o Liquid Glass continuam a ser ajustadas, mas a Apple começa agora a concentrar-se na estabilidade e correção de bugs.

tvOS 26 beta 4: mais refinamentos e novas funcionalidades

Para os utilizadores da Apple TV 4K e HD, a versão beta 4 do tvOS 26 já está disponível. As novidades incluem a nova interface Liquid Glass, um redesenho da app TV, novo modo karaoke via iPhone para o Apple Music, novos screensavers e melhorias no AirPlay.

Esta versão deverá também servir como beta pública, com novos ajustes a surgir nas próximas semanas.

visionOS 26 beta 4: realidade aumentada em evolução

O visionOS 26 beta 4 já pode ser instalado pelos programadores com Apple Vision Pro. Esta versão foca-se na melhoria de funcionalidades como Personas, widgets espaciais e suporte para vídeos em 180° e 360°.

Foi ainda introduzido um novo ambiente imersivo com o planeta Júpiter e suporte para o acessório Muse da Logitech.

macOS Tahoe 26 beta 4: novas apps e uma interface mais limpa

O macOS Tahoe 26 beta 4 traz mais polimento à nova interface Liquid Glass, novas animações, melhorias no Safari e correções após um problema que afetou Macs com Apple Silicon.

Entre as principais novidades destacam-se as Live Activities, uma pesquisa Spotlight melhorada, integração com Atalhos, a nova app Telefone e a aguardada aplicação Diário.

Com setembro no horizonte, estas versões beta começam agora a consolidar-se para assegurar estabilidade e funcionalidade antes do lançamento final.

A chegada das betas públicas nos próximos dias marcará uma nova fase nos testes dos sistemas da Apple para 2025.