iOS 26 beta 3: todas as novas funcionalidades que já podem ser usadas

A Apple lançou o iOS 26 beta 3 para programadores e, neste artigo, apresentamos-lhe todas as novas funcionalidades da nova versão.

1. Redução do efeito Liquid Glass

Dadas as inúmeras críticas dos utilizadores, a Apple alterou o seu novo design Liquid Glass.

Contudo, Mark Gurman considera que dar ouvidos a alguns "influenciadores" é um passo errado, por parte da Apple:

É incrível como uma decisão tão profunda de reformulação do design pode ter sido influenciada numa semana por alguns influenciadores no YouTube.

A Apple reduziu o efeito Liquid Glass no Modo Luz, que agora aparece cerca de 75% menos do que antes. A escolha faz com que algumas pessoas torçam o nariz, mas é bem recebida por outras porque muitas secções tinham problemas de legibilidade.

Nesta altura, mais uma vez de acordo com Gurman, a Apple devia mudar o nome do design para “Frosted Glass” (vidro fosco) em vez de Liquid Glass (vidro líquido), uma vez que agora tudo parece opaco.

A melhor opção para a empresa seria introduzir uma opção que permitisse a cada utilizador escolher o nível de “Liquid Glass” a aplicar ao sistema operativo. Veremos como as coisas evoluem.

2. Novas opções de cores para os wallpapers oficiais

Foram introduzidos três novos wallpapers no iOS 26 beta 3. Para ser mais preciso, o papel de parede continua a ser o padrão apresentado com o iOS 26, mas foram adicionadas três novas opções de cores.

Agora, no sistema operativo, podemos escolher entre:

Sombreado (um azul mais escuro que fica roxo no modo escuro);

(um azul mais escuro que fica roxo no modo escuro); Céu (o mesmo azul de antes);

(o mesmo azul de antes); Halo (outra variação de azul que fica rosa no modo escuro);

(outra variação de azul que fica rosa no modo escuro); Anoitecer (rosa no modo claro e roxo no modo escuro);

Descarregue os novos papéis de parede do iOS 26 beta 3 e do macOS 26 em alta qualidade diretamente da nossa Central de papéis de parede

3. Bug na aplicação Telefone > Contactos

Na aplicação Telefone, ao entrar no separador Contactos, a caixa de pesquisa havia desaparecido na beta 2. Mais do que uma novidade, isto deveria ser um erro.

Contudo, não há problema se abrir a aplicação autónoma Contactos.

4. Cursor do iPad

No iPad, chegou uma função já conhecida dos utilizadores de Mac.

Quando movido rapidamente, o cursor do rato aumenta o zoom, tornando-o mais fácil de encontrar no ecrã.

5. Aplicação Mapas

A aplicação Mapas da Apple suporta agora avisos de nevoeiro mesmo em modo offline, uma adição útil para quem vive em zonas rurais ou montanhosas.

A Apple também melhorou o tratamento das notificações de atraso nas deslocações casa-trabalho.

6. Safari

Pequena alteração cosmética na interface das pastas de favoritos.

Portanto, não houve nada de revolucionário, uma mudança muito pequena.

7. Ícone da aplicação de fotografia

A aplicação Ficheiros tem um novo ícone, que agora é igual ao da versão beta 1.

A aplicação de fotografia também tem um novo ícone em que, obviamente, os gráficos continuam a ser os mesmos, mas as cores são mais fortes e o efeito de vidro é menos pronunciado.

8. Melhorias no Liquid Glass

No ecrã para escolher um novo papel de parede a definir, o botão Personalizar e + mostram agora um reflexo da imagem atualmente enquadrada no centro do ecrã.

9. Correção da Dock

Foi corrigido um erro que fazia com que os ícones da Dock permanecessem sempre na mesma posição, mesmo quando reduzidos a 3, sem se centrarem automaticamente em relação ao espaço disponível.

10. Deteção de nudez no FaceTime

Uma funcionalidade anunciada pela Apple e já explicada neste artigo. Agora, quando uma pessoa nua é detetada no FaceTime, a aplicação escurece automaticamente o vídeo. Esta é, obviamente, uma definição de proteção das crianças e pode ser desativada.

Estas foram as novidades mais salientes, mas, seguramente, outras haverão de aparecer.