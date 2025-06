WWDC 2025: recorde tudo o que a Apple apresentou nos novos sistemas operativos

A Apple revelou ontem muitas novidades no campo dos seus sistemas operativos. Estava prometida uma mudança grande e a empresa não defraudou os seus utilizadores. As novidades são muitas e agora é hora de recordar tudo o que foi revelado, nas suas muitas propostas.

Apple Inteligence chega finalmente a Portugal

Uma das primeiras e mais importantes novidades da Apple veio para a sua IA. Mais do que ter novas funcionalidades, temos a boa notícia de que ainda este ano a empresa dará aos portugueses a possibilidade de explorar todas as funcionalidades nos seus dispositivos.

Ainda sem uma data definida ou um momento específico, a Apple revelou que irá alargar a presença da sua IA a mais países. A lista revelada continha vários locais na Europa, onde Portugal estava presente. É sem qualquer dúvida uma excelente notícia para os utilizadores dos produtos Apple no nosso país.

Digital Glass: a nova linguagem de designs da Apple

Antes de se focar nos seus novos sistemas operativos, a Apple revelou a Liquid Glass. Esta é a nova linguagem de design que preparou e que seguirá em todos os elementos que compõem as suas interfaces. Esta é uma reformulação visual profunda, considerada a maior desde o iOS 7.

De imediato poderá ser vista na forma de novas transparências, menus flutuantes e uma estética inspirada no visionOS. Os elementos de interface parecem quase translúcidos e integrados à experiência visual. Os botões, barras de navegação e widgets do ecrã inicial foram redesenhados para maior consistência entre iPhone, iPad e Mac. O design passa assim a ser semelhante nos vários sistemas operativos da gigante da maça.

Novos nomes e novas numerações para ser ainda mais simples

Outra mudança anunciada pela Apple está na numeração dos seus sistemas operativos. A empresa resolveu abandonar a numeração que seguia há muitos anos e aproximar esta parte a algo que usamos no dia a dua. Falamos do ano e que agora irá guiar as novas versões.

Assim e a partir de 2026, a empresa deixará de utilizar os números de versão atuais como o macOS 15, iOS 18, iPadOS 18.5, etc. Passará a adotar um sistema baseado em anos em toda a sua linha de sistemas operativos. Desta forma, os nomes irão mudar para iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, WatchOS 26, TVOS 26 e VisionOS 26, seguindo este padrão daqui para a frente.

Chega finalmente o novo CarPlay e o CarPlay Ultra

Uma das melhorias que há muito era pedida, e até prometida, estava no CarPlay. Este sistema dedicado aos automóveis recebe agora uma mudança grande na sua interface e torna-se mais simples de usar. Traz o design Liquid Glass que é uma das bases dos seus sistemas. Além disso, há um arrumar das funções e, por exemplo, as chamadas já não ocupam a totalidade do ecrã.

Há que contar também com novos widgets que podem ser colocados e dar um lote de informações maiores. Toda a mudança quer tornar ainda melhor a utilização deste sistema, tornando a vida dos condutores mais simples e mais organizadas.

Para além do que já tinha, a Apple revelou agora o CarPlay Ultra. Este traz uma integração ainda maior com o sistema da Apple com os carros. Está presente no ecrã principal mesmo em frente ao condutor, com informações condensadas, mas úteis.

A Apple permitirá uma configuração personalizada e ajustada ao gosto do utilizador. Além disso, e como revelado, o CarPlay Ultra poderá até controlar os elementos do carro, como a temperatura, a ventilação e outros elementos.

A Apple preparou as novidades certas para o CarPlay que chegam em breve

WatchOS fora-se ainda mais no desporto e no bem-estar

Como seria de esperar, também o watchOS 26 vai receber o design Liquid Glass. Esta nova interface traz aos elementos uma aparência de vidro líquido, com transparência e reflexos suaves, adaptando-se dinamicamente ao fundo. O novo design está otimizado para mostrar conteúdos contextuais com clareza, como sugestões inteligentes, notificações dinâmicas e widgets baseados em IA.

O iOS 26 irá permitir a inclusão de widgets de terceiros ao lado dos toggles da Apple (Wi‑Fi, bateria, etc). Destaque também para o novo Centro de Controlo com aspeto mais moderno e funcional. Com o watchOS 26 passamos a ter um treinador que fala e usa os dados do utilizador para dar feedback durante os treinos. Este treinador dá incentivo com base no histórico de atividade (anéis, ritmo, distância, etc.).

Esta nova linguagem visual transparente estará presente em toda a interface: widgets, notificações, Centro de Controlo e nos apps. Ao nível dos gestos e interações, destaque para a introdução do gesto pulsar o pulso (wrist flick) para dispensar rapidamente notificações.

tvOS 26 também tem novidades e é ainda mais simples

Tal como os restantes sistemas da Apple, também o tvOS 26 traz o novo design Liquid Glass. Além disso, a empresa apostou na criação de convenções de nomenclatura e na atualização para as mais recentes funcionalidades das aplicações integradas.

A nova linguagem de design acrescenta acabamentos elegantes e transparentes a diferentes partes da experiência tvOS. Aqui temos os ícones de aplicações atualizados, novos menus translúcidos e animações que respondem aos cliques e movimentos.

A Apple TV também quer explorar ao máximo os perfis dentro deste sistema. Assim, a nova versão pode ser configurada para abrir um ecrã de seleção de perfil, para que as recomendações no tvOS sejam personalizadas para cada diferente utilizador.

Na app Apple Music, também poderá ligar iPhones para os utilizar como microfones de karaoke, adicionar músicas à sua playlist a partir do seu dispositivo e utilizar o iPhone para reagir com emojis enquanto os seus amigos cantam. Poderá também visualizar versões traduzidas da letra de uma música, tal como na versão da app para iOS.

O VisionOS traz novas experiências espaciais

A Apple revelou o visionOS 26, uma grande atualização para o Apple Vision Pro que traz experiências espaciais inovadoras e várias novas funcionalidades. Uma delas são os novos widgets espaciais, que passam a integrar-se no espaço do utilizador, aparecendo sempre que o Vision Pro é usado. Além disso, tem experiências partilhadas melhoradas, onde se podem partilhar experiências espaciais no mesmo espaço físico

Os desenvolvimentos criaram Personas mais realistas, onde os avatares digitais, têm agora mais expressividade, com detalhes aprimorados no cabelo, pestanas e rosto. As Spatial Scenes, fotos espaciais mais realistas com IA generativa e profundidade computacional, permitem ver múltiplas perspetivas e maior imersão.

Com o VisionOS 26 a Apple trouxe novas formas de navegar e jogar, com suporte a conteúdos 180º, 360º e de campo amplo de marcas como Insta360, GoPro e Canon. A isso somam-se APIs e ferramentas para empresas, facilitando o uso partilhado de dispositivos em equipas, proteção reforçada de conteúdos confidenciais, e suporte a acessórios como o Logitech Muse para interação precisa.

Por fim, a Apple trouxe suporte a vários idiomas, navegação por olhar (Look to Scroll), novo Centro de Controlo, desbloqueio do iPhone com o Vision Pro, atendimento de chamadas diretamente no Vision Pro, e organização de apps em pastas.

O iPadOS renasceu com novas capacidades únicas

Uma das principais novidades é um sistema de janelas completamente novo, que se destaca pela sua potência e intuição. Esta funcionalidade permite aos utilizadores um maior controlo na organização e alternância entre aplicações, otimizando o fluxo de trabalho.

A inteligência artificial da Apple está agora mais integrada e capaz no iPadOS 26. Com funcionalidades como a tradução em tempo real, novas formas de criação com Genmoji e Image Playground, e ações inteligentes através dos Atalhos, a Apple aposta em tornar as interações mais eficientes e personalizadas.

A aplicação Ficheiros também recebeu uma atualização significativa, oferecendo novas maneiras de organizar ficheiros e personalizar pastas, tornando a gestão de documentos mais flexível. Além disso, a muito aguardada aplicação Pré-visualização (Preview) chega finalmente ao iPad, disponibilizando uma ferramenta dedicada para ver e editar PDFs com o suporte do Apple Pencil e preenchimento automático.

Para os profissionais de áudio e vídeo, o iPadOS 26 introduz novas capacidades como as Tarefas em Segundo Plano, seleção de entrada de áudio e captura local, que prometem otimizar os processos de trabalho criativo. Com estas novas funcionalidades, a Apple reforça a posição do iPad como uma ferramenta poderosa tanto para o trabalho como para a criatividade.

iOS 26 é o expoente máximo do design Liquid Glass

São muitas as novidades introduzidas pela Apple no iOS 26, onde se destaca de imediato o um novo Design Visual. Com o material “Liquid Glass”, transparente e dinâmico, que dá mais vida e personalização aos ícones, widgets, ecrã de bloqueio e ecrã principal, incluindo papéis de parede em 3D que reagem ao movimento do iPhone.

Também a Apple Intelligence tem novidades com a integração da IA para tradução ao vivo em Mensagens, Telefone e FaceTime, modelos de IA que funcionam localmente para garantir privacidade, reconhecimento de eventos para adicionar ao calendário, resumo automático de encomendas, e shortcuts mais inteligentes.

A aplicação Telefone recebe um layout unificado e funcionalidades para filtrar chamadas indesejadas (Call Screening e Hold Assist). As mensagens têm filtro para remetentes desconhecidos, criação de fundos personalizados, enquetes, indicadores de escrita em grupos e envio de dinheiro via Apple Cash.

Há novidades em Apps Importantes como o Apple Music que recebe tradução e pronúncia de letras, e transições automáticas entre músicas (AutoMix). Os Mapas registam locais visitados com privacidade e rotas inteligentes. A Carteira (Wallet) tem mais opções de pagamento e informações de voos em tempo real. Há uma nova app - Apple Games - para gerir jogos e aceder ao Apple Arcade.

OS AirPods têm agora gravação de áudio de alta qualidade e controlo remoto da câmara via AirPods. O Controlo Parental recebeu uma configuração facilitada de contas infantis e novas funcionalidades para segurança e controlo das comunicações. Já a privacidade no Safari tem proteção avançada contra "rastreadores" ativada por omissão. Por fim, e na Acessibilidade, há novos recursos como leitor personalizado, interface para Braille, e melhorias em áudio e voz.

macOS 26 Tahoe traz um novo design

A primeira novidade visível é a nova linguagem de design, "Liquid Glass". Esta atualização estética confere um aspeto mais translúcido e profundo a elementos chave da interface, como a Dock e as barras laterais, modernizando a experiência visual sem perder a sua identidade familiar.

No campo da funcionalidade, a aplicação Telefone (Phone) chega finalmente ao Mac. Para além de permitir gerir chamadas do iPhone no computador, a aplicação inclui novas funcionalidades inteligentes como a "Call Screening", que melhora a forma como o utilizador interage com as chamadas recebidas.

A integração com o ecossistema é reforçada com a chegada das Atividades em Tempo Real (Live Activities) ao ecrã do Mac, permitindo acompanhar eventos do iPhone, como o estado de uma entrega, de forma contínua.

A pesquisa Spotlight foi também alvo de uma grande evolução, transformando-se numa ferramenta mais poderosa. Agora, vai além da simples busca de ficheiros, permitindo executar ações rápidas, como iniciar temporizadores ou ativar atalhos, o que agiliza significativamente as pequenas tarefas do dia a dia.

Por fim, a Apple Intelligence expande a sua presença no macOS Tahoe, introduzindo funcionalidades como a Tradução em Tempo Real (Live Translation) em todo o sistema. Em conjunto com um sistema de Atalhos (Shortcuts) mais proativo, a atualização visa tornar os fluxos de trabalho mais eficientes e automatizados, posicionando o Mac como um assistente ainda mais capaz.

Também como referido ontem no evento, a Apple vai agora lançar as primeiras versões beta dedicadas aos programadores. Mais tarde, espera-se que surjam as versões beta dedicadas ao público geral. Por fim, espera-se que em setembro surjam as versões finais destes sistemas e a disponibilização para todos das novidades.