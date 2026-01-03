Novo problema na Apple? Bateria do iPhone pode inchar durante viagens de avião

A Apple é reconhecida pelo rigoroso controlo de qualidade dos seus dispositivos. Mas nem mesmo a gigante de Cupertino está imune a falhas inesperadas. Surgiram relatos que apontam para um comportamento anómalo e potencialmente perigoso na bateria do iPhone em viagens de avião.

Relatos de incidentes com bateria do iPhone a inchar

O problema reside na bateria, que parece ter tendência a inchar quando sujeita a certas condições durante voos comerciais, levantando novas questões sobre a segurança a bordo. A situação foi trazida a público através de partilhas de proprietários de equipamentos recentes, nomeadamente um iPhone 16 Pro Max e um iPhone 15.

Segundo as informações disponibilizadas, os dispositivos apresentaram um inchaço significativo da bateria durante o voo. O caso do modelo Pro Max foi documentado fotograficamente, mostrando que a expansão foi suficiente para forçar o descolamento do painel traseiro do corpo do telemóvel.

Curiosamente, o problema reverteu-se assim que a aeronave aterrou, com o equipamento a retomar a sua forma original, embora a integridade estrutural já tivesse sido comprometida. Outro utilizador reportou um cenário idêntico em dois voos distintos, sugerindo que não se trata de um caso isolado.

A influência da pressão atmosférica no hardware da Apple

A explicação mais plausível para este fenómeno prende-se com a física das baterias de iões de lítio e a pressurização das cabines dos aviões. A teoria sugere que algumas unidades podem conter gás no seu interior devido a processos de fabrico imperfeitos. Em altitude, onde a pressão atmosférica é menor, esse gás expande-se, fazendo a bateria inchar.

Esta hipótese justifica o facto de o dispositivo voltar ao normal quando a pressão exterior aumenta ao nível do solo. No entanto, esta expansão temporária é suficiente para danificar os selos de estanquidade, anulando a resistência à água e poeira do iPhone. Apesar de parecer uma ocorrência rara, o risco de incêndio associado a baterias danificadas em ambiente pressurizado é real e não deve ser ignorado.

Recomenda-se que qualquer passageiro que detete o seu iPhone a inchar alerte de imediato a tripulação de bordo. Adicionalmente, é crucial recolher prova fotográfica do incidente enquanto este ocorre. Como o inchaço desaparece após a aterragem, os técnicos da Apple podem não conseguir replicar a falha em loja, dificultando o acionamento da garantia sem evidências visuais do sucedido.