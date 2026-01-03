Xiaomi atinge marco único com 400.000 carros elétricos em 2025

A Xiaomi acaba de concluir um ano extraordinário. Após ter entrado no mercado com o seu primeiro carro apenas em 2024, a marca já entregou mais de 400.000 carros elétricos até ao final de 2025. Esta é uma enorme conquista para uma empresa que a maioria das pessoas conhecia apenas por fabricar smartphones.

Xiaomi atinge mais um marco único

Um forte desempenho no final de dezembro ajudou a empresa a alcançar estes números recorde. Durante o último mês de 2025, a Xiaomi entregou mais de 50.000 carros elétricos. A empresa não divulgou o número final exato para o mês, mas o total dos primeiros onze meses do ano já atingia os 361.625 veículos. O elevado volume de vendas em dezembro impulsionou a empresa muito para além dos seus objetivos iniciais.

A Xiaomi iniciou o seu percurso com o SU7, lançado em março de 2024. O carro é conhecido pelo seu design elegante e interior de alta tecnologia, e só em novembro de 2025, a empresa conseguiu vender 12.520 unidades. O SU7 foi o primeiro modelo a chegar às ruas, mas cedo ganhou um irmão maior para impulsionar as vendas.

Em junho de 2025, a Xiaomi lançou o seu segundo modelo, o YU7 . Este SUV foi concebido para competir diretamente com o popular Tesla Model Y. Aparentemente, a estratégia resultou. Apenas seis meses após o lançamento, o CEO da Xiaomi, Lei Jun, anunciou que o Xiaomi YU7 tinha atingido a marca das 150.000 unidades entregues. Em novembro, este SUV representava 33.729 das entregas totais da empresa.

400.000 carros elétricos em 2025

A Xiaomi não vai abrandar o ritmo. Para 2026, a empresa prevê lançar dois modelos novos. Serão EREVs (Extended Autonomy Electric Vehicles). Um deles será um SUV de 7 lugares de grandes dimensões, enquanto o outro será um SUV de 5 lugares menor. Juntamente com os novos modelos, o SU7 original também receberá atenção. A Xiaomi planeia lançar uma versão renovada da berlina em 2026 e uma nova versão "executiva" do SU7.

Por enquanto, só pode comprar um carro da Xiaomi na China, mas isso vai mudar em breve. A empresa confirmou os planos de expansão para a Europa em 2027. Já estão a ser realizados testes na Alemanha para garantir que os veículos cumprem as normas europeias de segurança e condução. Isso coloca a Xiaomi em concorrência direta com marcas de automóveis europeias famosas no seu próprio território.

A empresa expandiu a sua presença física para apoiar as vendas. No final de 2025, a Xiaomi detinha 477 lojas de retalho em 138 cidades da China. Também construiu 264 centros de assistência para auxiliar os clientes com reparações e manutenção. Enquanto a marca se prepara para o futuro, a sua combinação de tecnologia semelhante à dos smartphones e preços competitivos continua a atrair milhares de novos condutores.