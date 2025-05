Vendas do Apple Watch estão em queda há dois anos. Obviamente faltam novas funcionalidades

A Apple tem estado a protelar algumas novidades no Apple Watch e isso tem implicações nos números, como mostram os relatórios. Segundo a Counterpoint, este declínio global começou já há dois anos.

Mercado do Apple Watch está a cair?

As vendas globais do Apple Watch têm registado um declínio acentuado há dois anos consecutivos, segundo um novo relatório de inteligência de mercado. A situação agrava-se pelo facto de todas as marcas concorrentes de smartwatches premium terem visto as suas vendas crescer no mesmo período.

O relatório aponta como causa principal a falta de motivos para atualização, sugerindo que a Apple precisa de apostar na introdução de novas funcionalidades e, possivelmente, também em alterações de design.

O Apple Watch teve um arranque lento, à medida que a empresa procurava a melhor forma de posicionar o dispositivo. Contudo, ao dar destaque à saúde e ao fitness, tornou-se líder no mercado de smartwatches.

Faltam novidades como medir a pressão arterial

Os dados da Counterpoint indicam que o crescimento se manteve até 2021, com um aumento de 27% nas vendas em relação ao ano anterior.

Este crescimento estagnou em 2022, e em 2023 registou-se uma queda de 10%, que quase duplicou em 2024 com uma nova descida de 19%.

A empresa refere que o declínio foi global, mas mais acentuado nos Estados Unidos. As vendas do smartwatch da Apple caíram 19% em 2024 face a 2023, segundo o “Global Smartwatch Shipment Tracker” da Counterpoint (4.º trimestre de 2024). A marca registou quebras em todas as regiões, exceto na Índia. No entanto, a queda global deveu-se principalmente ao declínio significativo no mercado norte-americano, que representa mais de metade das remessas da Apple nesta categoria. 2024 foi o segundo ano consecutivo com uma queda anual nas vendas. No segmento de smartwatches avançados, a quota de mercado da Apple caiu 8 pontos percentuais em 2024. O quarto trimestre foi o quinto consecutivo a registar uma quebra nas remessas, ao passo que os principais concorrentes continuaram a crescer. Até o Apple Watch Ultra, que costumava representar mais de 10% do mercado, viu a sua quota cair para menos de 8%.

Se têm um modelo anterior, o que leva a comprar um novo?

A Counterpoint refere que os consumidores têm hoje menos motivos para fazer o upgrade.

A ausência de um novo modelo SE teve impacto negativo no crescimento. A menor adoção do Watch Series 10, o aumento da concorrência, a falta de um novo modelo Ultra e questões legais (nomeadamente a perda da funcionalidade de medição de oxigénio no sangue) também afetaram o desempenho […]

Para recuperar em 2025 e manter a sua quota de mercado, a Apple precisa de se focar em vários aspetos, incluindo o lançamento de novas funcionalidades, novos modelos SE e Ultra, e possíveis melhorias no design.