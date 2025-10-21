Tem cometido mais erros a escrever no seu iPhone? Vídeo mostra que não está sozinho!
Se, assim como nós, tem dado mais erros a escrever no seu iPhone, digitando as teclas erradas, saiba que não está sozinho. De facto, um vídeo mostra que há outros utilizadores na mesma situação...
Um tópico no X ganhou muito destaque, após afirmar que há algo de errado com o teclado dos iPhones.
Se tem cometido mais erros ortográficos no iOS ultimamente, não está a enlouquecer - é um bug no iOS que faz com que o teclado insira aleatoriamente a letra errada em vez daquela que digitou.
Escreveu o utilizador @NekoMichiUBC, numa publicação onde mostra, em vídeo, o bug que menciona.
Com milhões de visualizações e vários comentários a confirmá-lo, a publicação destaca um problema que, por aqui, já havíamos detetado, também.
If you're making more typos in iOS lately, you're not going crazy - it's a bug in iOS that causes the keyboard to randomly insert the wrong letter instead of what you typed. pic.twitter.com/FqZOFvR4TV
— Michi (@NekoMichiUBC) October 19, 2025
Bugs semelhantes no iPhone desde o iOS 16
Além da publicação e do vídeo no X, o utilizador publicou uma versão mais longa, através do YouTube, demonstrando e explicando mais detalhadamente o problema.
Segundo autor da publicação, ele já notava problemas semelhantes desde o iOS 16. Contudo, só após gravar o ecrã e desacelerar o vídeo é que percebeu o que acontecia.
Em resposta à publicação, alguns utilizadores ofereceram possíveis causas técnicas, desde algo relacionado com a autocorreção ou até um conflito com o recurso de deslizar para digitar.
Também tem dado mais erros a escrever no seu iPhone?
É preciso instalar teclado externo para ter o ponto, a vírgula e a linha de números.
que aplicação externa é a mais recomendada?
SwiftKey, o Gboard não é atualizado no iOS há 3 anos.
Swiftkey.
Já me aconteceu com os “espaços” e ele colocar um ponto final ou um “n”. Não liguei, pensei que fosse engano meu, mas vendo este vídeo, já começo a acreditar que não estou tão maluco…
boa, pensei que estava a ficar dislexico
SwiftKey. Altamente personalizável.