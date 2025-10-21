Tem cometido mais erros a escrever no seu iPhone? Vídeo mostra que não está sozinho!

Se, assim como nós, tem dado mais erros a escrever no seu iPhone, digitando as teclas erradas, saiba que não está sozinho. De facto, um vídeo mostra que há outros utilizadores na mesma situação...

Um tópico no X ganhou muito destaque, após afirmar que há algo de errado com o teclado dos iPhones.

Se tem cometido mais erros ortográficos no iOS ultimamente, não está a enlouquecer - é um bug no iOS que faz com que o teclado insira aleatoriamente a letra errada em vez daquela que digitou.

Escreveu o utilizador @NekoMichiUBC, numa publicação onde mostra, em vídeo, o bug que menciona.

Com milhões de visualizações e vários comentários a confirmá-lo, a publicação destaca um problema que, por aqui, já havíamos detetado, também.

Bugs semelhantes no iPhone desde o iOS 16

Além da publicação e do vídeo no X, o utilizador publicou uma versão mais longa, através do YouTube, demonstrando e explicando mais detalhadamente o problema.

Segundo autor da publicação, ele já notava problemas semelhantes desde o iOS 16. Contudo, só após gravar o ecrã e desacelerar o vídeo é que percebeu o que acontecia.

Em resposta à publicação, alguns utilizadores ofereceram possíveis causas técnicas, desde algo relacionado com a autocorreção ou até um conflito com o recurso de deslizar para digitar.

Também tem dado mais erros a escrever no seu iPhone?