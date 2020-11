Futuro Apple Watch poderá medir continuamente a pressão arterial

O Apple Watch é um dos dispositivos que a Apple mais vende. Popular no mundo, o smartwatch tem vindo a adotar uma vertente ligada à saúde e ao bem-estar. Depois dos sensores cardíacos, do ECG, sensor de quedas e mais recentemente o oxímetro, a Apple poderá ter intenções de o equipar com mais tecnologia. Assim, segundo o que foi agora solicitado para patente, a empresa de Cupertino poderá apostar na capacidade de medir continuamente a pressão arterial do utilizador.

Os vários sinais vitais combinados numa mesma aplicação poderão dar ao utilizador indicações sobre a sua saúde. Apesar de não ter classificação de “instrumento médico ou hospitalar”, a verdade é que este smartwatch já salvou a vida a muitas pessoas.

Apple Watch quer medir permanentemente a pressão arterial

A Apple quer ter uma abordagem permanente no que toca a vigiar os sinais vitais dos seus utilizadores no Apple Watch. Como tal, em vez de medições periódicas ou sob consulta, o futuro modelo do Apple Watch poderá fornecer monitorizações constantes de frequência cardíaca e pressão arterial.

Alguns pedidos de patentes revelam que a Apple quer permitir que o Apple Watch vigie continuamente a pressão arterial.

O que é a pressão arterial?

A pressão arterial é, de um modo muito simples, a pressão ou da força com que o sangue passa pelas paredes das artérias, e consiste em dois valores: Sistólica : aparece em primeiro lugar e mede a força com que o coração se contrai e “expulsa” o sangue do seu interior.

: aparece em primeiro lugar e mede a força com que o coração se contrai e “expulsa” o sangue do seu interior. Diastólica: é o segundo valor e diz respeito à medição da pressão quando o coração relaxa entre cada batimento. Quando a pressão arterial está muito elevada, significa que o sangue circula exercendo pressão exagerada nas artérias e, por isso, o coração tem que fazer mais esforço que o normal.

Medições permanentes são cada vez mais importantes

A pressão arterial elevada é uma “ameaça silenciosa”. Na maioria das vezes, não existe nenhum tipo de sintomas que indiquem que os seus valores estão acima dos considerados saudáveis. Principalmente quando não é detetada, a pressão arterial elevada é perigosa para a saúde, ocupando o primeiro lugar no “campeonato” de fatores de risco para acidentes vasculares cerebrais (AVC) e doenças cardíacas.

Assim, este e outro pedido de patente propõem o uso do relógio como parte do processo. Segundo o que foi apresentado, a tecnologia do relógio irá medir a pressão arterial e calcula o tempo que leva para um pulso chegar do coração do utilizador.

Dois pedidos de patentes agora revelados (patente 20200367767 e 20200367760), mostram que a Apple quer tornar possível o Apple Watch ler continuamente a pressão arterial.

O acoplamento elétrico do sistema de medição do tempo de trânsito do pulso (PTT) ao coração para medição da tensão arterial.

Assim, sem que tenha intervenção do utilizador, os dados serão medidos, compilados e darão uma informação em tempo real, permanentemente. Conforme já foi mostrado há uns anos, a Apple já havia investigado a realização de medidas contínuas destes sinais vitais sem o uso de extras, como elétrodos ou um medidor de tensão arterial.

