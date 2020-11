Diogo Jota Challenge, um torneio FIFA 21 para Playstation 4

Diogo Jota está a ter um ano bastante positivo, isto a analisar as suas recentes prestações, primeiro no Wolves, depois no Liverpool, sem esquecer as suas passagens pela Seleção de Portugal.

Não é de estranhar, portanto que surjam eventos com o seu nome, tal como o que aqui vos vimos apresentar: Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge.

Diogo Jota foi um furacão que este ano assolou o futebol mundial. Apesar de já ter demonstrado o seu potencial e valor ao serviço do FC Porto, foi no Wolves que se tornou ainda mais visível e as suas prestações permitiram-lhe dar o “salto” até Anfield Road.

No entanto, Diogo encontra-se numa forma francamente boa e numa maré de entusiasmo crescente e as suas exibições ao serviço de Jurgem Klopke têm também estado num patamar galáctico.

Já ao serviço da Seleção Portuguesa, as coias poderiam ter corrido um pouco melhor, mas Diogo Jota já se tornou residente habitual nas convocatórias de Fernando Santos.

Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge

Entretanto, tanto mediatismo chama mais … mediatismo e recentemente foi revelado pela Playstation, um evento que dá pelo nome de Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge. Não são necessárias muitas mais palavras para o descrever, pois, não?

O Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge é um evento desenvolvido em parceria pela Diogo Jota eSports, PlayStation, ELEVEN, Polaris Sports e Adidas e trata-se de uma competição aberta a todos os jogadores portugueses de FIFA 21 na PlayStation 4, que terá duas rondas de qualificação nos dias 10 e 12 de dezembro, respetivamente. As inscrições nesta competição promovida pelo craque português do Liverpool FC, estarão disponíveis a partir das 13h00 deste domingo, dia 29 de novembro aqui.

Em FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge, os 4 jogadores com melhor classificação em cada uma das rondas mencionadas anteriormente, ficarão apurados para a final, agendada para o próximo dia 20 de dezembro.

Todos os participantes na final receberão prémios, sendo que o grande vencedor, para além de crédito para usar na PlayStation Store, uma subscrição de 12 meses do PlayStation Plus, um pack de Merchandising oficial da Adidas e uma t-shirt autografada por Diogo Jota, ganha ainda uma consola PlayStation 5.

Prémios Vencedor 1 PlayStation 5

1.000€ Crédito PlayStation Store

12 Meses PlayStation Plus

T-Shirt autografada por Diogo Jota

Pack Merchandising Adidas (Football Boots X20 Ghosted autografadas pelo Diogo Jota / Adidas GMR Pack) 2º Lugar 250€ Crédito PlayStation Store

T-shirt autografada por Diogo Jota

Adidas GMR Pack 3º e 4º Lugares 100€ Crédito PlayStation

T-shirt autografada por Diogo Jota

Adidas GMR Pack 5º-16º Lugares 20€ Crédito PlayStation Store

O torneio conta com a participação de 8 amigos de Diogo Jota (António Raminhos, João Félix, João Sousa, JOliveira10, Lourenço Ortigão, MoveMind, Pedro Ribeiro e Vanessa Oliveira) que vão disputar um lugar na finalíssima onde apenas 1 jogará contra Diogo Jota. Podem ver abaixo o calendário de jogos:

Jogo #1 – 18h00 – Pedro Ribeiro x João Sousa

Jogo #2 – 18h30 – JOliveira10 x Lourenço Ortigão

Jogo #3 – 19h00 – António Raminhos x MoveMind

Jogo #4 – 19h30 – João Félix x Vanessa Oliveira

Jogo #5 – 20h00 – Vencedor Jogo #1 x Vencedor Jogo #2

Jogo #6 – 20h30 – Vencedor Jogo #3 x Vencedor Jogo #4

Jogo #7 – 21h00 – Vencedor Jogo #5 x Vencedor Jogo #6

Jogo #8 – 21h30 – Diogo Jota x Vencedor Jogo #7

Link para a Inscrição.