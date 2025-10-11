O que é o Modo de Consumo Adaptável no iPhone com o iOS 26?

Consumo adaptável é uma nova funcionalidade do iOS 26 disponível no iPhone 15 Pro e modelos posteriores, que atua automaticamente em segundo plano para poupar bateria, com o objetivo de ajudar o utilizador a chegar ao fim do dia com a carga restante.

Como funciona

Depois de ativar o Consumo adaptável ou de configurar um novo iPhone 17, 17 Pro ou iPhone Air (onde esta funcionalidade vem ativada de origem), o dispositivo precisa de, pelo menos, 7 dias para aprender os seus hábitos de carregamento e utilização.

A partir daí, sempre que a inteligência no dispositivo prever que vai usar mais o iPhone, ou detetar que o uso está acima do habitual, fará alguns ajustes (listados abaixo) para poupar bateria.

Estas pequenas alterações garantem um ligeiro aumento no tempo de utilização com a carga restante. Em equipamentos como o fino iPhone Air (que implica alguns compromissos), estas poupanças podem somar-se e permitir-lhe chegar ao fim do dia com uma única carga.

Um ponto importante é que o Consumo adaptável não entra em ação quando está a realizar tarefas que exigem o máximo desempenho do iPhone, como jogar com o Modo de Jogo ativado, usar a câmara, entre outros.

O que acontece durante o modo Consumo adaptável

O Consumo adaptável pode fazer o seguinte para prolongar o tempo de utilização:

Reduzir o brilho do ecrã em 3%.

Limitar a atividade em segundo plano.

Reduzir o esforço do processador, tornando algumas tarefas ligeiramente mais lentas, em troca de menor consumo de energia.

Ativar automaticamente o Modo de Pouca Energia quando a bateria do iPhone atinge os 20%.

Fazer outros ajustes de desempenho para poupar bateria.

Dispositivos compatíveis

O Consumo adaptável do iOS 26 está disponível nos seguintes modelos de iPhone:

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Nota: O Consumo adaptável vem ativado por defeito nos modelos da série iPhone 17 e no iPhone Air. Nos outros modelos compatíveis, pode ser ativado manualmente.

De momento, esta funcionalidade não está disponível no Apple Watch, iPad ou MacBook.

Como ativar ou desativar o Consumo adaptável

Abra a aplicação Definições do iOS 26. Toque em Bateria. Selecione Modo de Energia na parte inferior. Ativa ou desativa o Consumo adaptável.

Também pode optar por receber notificações silenciosas sempre que o Consumo adaptável é ativado. Isto ajuda-lhe a perceber quando o iPhone está a realizar otimizações para poupar bateria. Se notar atrasos ou lentidão ao executar alguma tarefa, podes desativar o Consumo adaptável nas definições da bateria.

Se deixar as Notificações de consumo adaptável desativadas, o iPhone ligará e desligará esta função automaticamente em segundo plano, sem lhe avisar.

Deves usá-lo em vez do Modo de Pouca Energia?

Raramente utilizo o Modo de baixo consumo no iPhone, pois este desativa o ecrã ProMotion de 120 Hz. Cheguei a configurar uma automação para impedir que esse modo fosse ativado. Além disso, o Modo de baixo consumo limita significativamente o desempenho do processador, o que é facilmente percetível.

O Consumo adaptável, por outro lado, adota uma abordagem mais suave. Não desliga o ecrã ProMotion nem torna o dispositivo demasiado lento. Além disso, ativa-se e desativa-se automaticamente em segundo plano, consoante o uso.

Assim, não será necessário gerir manualmente nem esperar que o iPhone atinja 80% de carga para desligar automaticamente.

Apesar de ter esta funcionalidade ativa desde que apareceu na versão beta, e de não notar nenhuma latência, há utilizadores no X (antigo Twitter) a dizer que notam interrupções e atrasos significativos quando o Consumo adaptável estava ativo.

Portanto, se também verificar algo semelhante, considere ativar as Notificações de consumo adaptável para saber quando este modo de poupança está em execução. Ou, se preferir, pode simplesmente desativar a funcionalidade.