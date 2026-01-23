Siri da Apple terá IA da Google em breve, mas será grátis?

A Siri vai sofrer mudanças significativas este ano. Na primavera, espera-se que a assistente ganhe novas funcionalidades para fornecer respostas mais relevantes e personalizadas às perguntas dos utilizadores. No outono, poderá tornar-se um chatbot real, semelhante ao ChatGPT. Mas será que tudo isto será gratuito?

IA chega à Siri já no Outono

Atualmente, a Siri tem pouca utilidade prática. Mas em breve, com a ajuda da IA ​​da Google, a funcionalidade poderá finalmente consolidar-se como uma assistente completa. Os modelos Gemini, adaptados pela Apple, darão à Siri a capacidade intelectual necessária para cumprir as promessas feitas pela fabricante em 2024.

Neste Outono, provavelmente com o iOS 27, a Siri poderá transformar-se num chatbot. Tal como o ChatGPT, Claude ou Gemini, poderemos — a confirmar-se o rumor — falar com a assistente em linguagem natural. Tudo isto é bem-vindo e até necessário se a Apple quiser manter-se competitiva na corrida da IA. Mas a questão do custo merece ser levantada.

A Apple escolheu o Gemini para o futuro

Espera-se que o novo chatbot da Siri utilize um modelo de IA com um desempenho semelhante ao do Gemini 3, o mais recente modelo da Google. Não pode ser executado localmente num iPhone ou num Mac, e é por isso que os pedidos serão processados ​​remotamente, em servidores que podem ser da própria Google.

A Apple implementou uma infraestrutura de computação em cloud privada para garantir a privacidade dos dados. Mas a gigante tecnológica negoceia com a Google para que o chatbot Siri funcione nos servidores da Google. O motivo provável é simples. O volume de pedidos a serem processados ​​é certamente demasiado elevado para a Apple lidar sozinha. A isto acresce os custos de energia e recursos necessários para manter o recurso em funcionamento.

A Google não oferece acesso gratuito ao Gemini 3, assim como a OpenAI e a Anthropic. Os modelos mais potentes destas empresas só estão disponíveis através de subscrições pagas (cerca de 20€ por mês). Embora existam planos gratuitos, são bastante limitados e atinge os seus limites rapidamente.

Vamos pagar para ter esta IA na Siri?

A Apple pode oferecer algo semelhante: acesso gratuito para um número limitado de pedidos, seguido de uma subscrição paga, como se suspeita. A gigante tecnológica tem várias opções: uma subscrição iCloud+ que inclui armazenamento online adicional e algumas outras funcionalidades, ou uma subscrição dedicada (Siri+?) para desbloquear todas as funcionalidades da nova assistente.

Esta última poderia ser oferecida com um longo período de teste, talvez três meses, para incentivar os utilizadores a fazerem o upgrade. O pacote de funcionalidades Apple Intelligence é totalmente gratuito, mas as suas funcionalidades são, digamos, bastante limitadas neste momento. Os modelos Gemini darão certamente um impulso significativo à Siri, mas nem tudo será gratuito.