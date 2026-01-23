Testar as novidades do WhatsApp? Em breve será muito mais simples

Se há uma aplicação em constante evolução, é o WhatsApp. É frequente surgirem novas funcionalidades úteis para os utilizadores, embora a maioria esteja restrita a um grupo selecionado. Os utilizadores da versão beta recebem assim as novidades antecipadamente, mas isso pode em breve mudar, com uma novidade encontrada.

Mais simples testar as novidades do WhatsApp

É muito difícil testar as novas funcionalidades do WhatsApp. A versão beta da app para Android é distribuída pela Google Play Store, que tem um limite de 10.000 utilizadores. Como resultado, participar no programa beta do WhatsApp é praticamente impossível, uma vez que os períodos limitados em que a Google Play permite o registo não duram muito tempo. A grande maioria dos utilizadores interessados ​​não se consegue inscrever.

Agora, o WhatsApp testa uma forma de se inscrever no programa beta diretamente através da app, contornando as limitações da Play Store e aumentando potencialmente o número de participantes. O WABetaInfo descobriu uma nova opção na secção Definições da versão beta do WhatsApp, chamada "Acesso antecipado a funcionalidades", que permite ativar a participação no programa beta da aplicação.

Ao ativar esta opção, a aplicação WhatsApp será automaticamente atualizada para a versão beta. Esta inclui as mais recentes funcionalidades em desenvolvimento antes do lançamento global para todos os utilizadores.

Programa Beta aberto a todos os utilizadores

É importante esclarecer que esta opção não aparecerá para todos os utilizadores, mas apenas para aqueles que o WhatsApp selecionou para participar no programa beta. Portanto, é possível que nunca apareça. Esta é uma forma de o WhatsApp conseguir mais utilizadores para o seu programa beta sem exigir que se registem através da Google Play Store. A decisão de adicionar mais utilizadores cabe à empresa e será tomada com base nas circunstâncias.

Por exemplo, se o WhatsApp perceber que precisa de mais utilizadores para testar a sua funcionalidade mais recente, pode adicioná-los simplesmente ativando esta opção para mais utilizadores que utilizem a versão estável da aplicação. Ironicamente, esta opção aparece primeiro para os utilizadores beta, uma vez que é uma nova funcionalidade que precisa de ser testada. No entanto, a intenção é que esteja disponível para todos.

Quando estiver disponível, será possível verificar quem pode inscrever-se no programa beta do WhatsApp simplesmente abrindo a aplicação e acedendo às Definições. Se o processo de inscrição estiver aberto, estará lá a opção. Da mesma forma, quem quiser sair do programa beta do WhatsApp, basta desativar esta opção. Uma janela pop-up perguntará se deseja sair do programa beta e, em caso afirmativo, a versão estável da aplicação será instalada.