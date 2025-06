Android deixará de ser open source? Google responde às preocupações dos utilizadores

Desde sempre que nos habitámos a ver o Android como um sistema aberto e que todos podem adaptar e usar nos smartphones. Os últimos tempos mostraram que isso poderá mudar criar uma nova linha de desenvolvimento, algo que está a ser criticado. Agora, a Google respondeu a todos e esclareceu se o Android deixará de ser open source.

Será que o Android deixará de ser open source?

O lançamento do Android 16 ficou marcado pela preocupação de muitos utilizadores e programadores. Perceberam que a Google eliminara duas funcionalidades essenciais para o desenvolvimento de ROMs personalizadas. Especificamente, a empresa não publicou os repositórios de hardware do Pixel nem as árvores de dispositivos.

Isto levou muitos a suspeitar que a versão de código aberto do Android (AOSP) está prestes a ser descontinuada. Agora, após vários dias de incerteza, a Google pronunciou-se sobre o assunto. Do ponto de vista contextual, as preocupações começaram a surgir após o lançamento do Android 16. Os programadores perceberam que o código-fonte que acompanhava esta versão para o AOSP não tinha os dois principais repositórios para o hardware do Pixel.

Embora o resto das funcionalidades estivessem disponíveis, a falta de inclusão destes elementos é um grande inconveniente para muitos programadores. Especificamente, aqueles que criam ROMs personalizadas para Android não conseguem desenvolver atualizações do sistema normalmente. Os investigadores também podem ter dificuldade em encontrar vulnerabilidades ou problemas de segurança no sistema.

Google responde às preocupações dos utilizadores

O vice-presidente do Android, Seang Chau, respondeu rapidamente às preocupações dos utilizadores. Numa publicação no seu perfil do X, o executivo confirmou que a versão open source do Android “não Vai desaparecer”. Além disso, e dirigindo-se aos programadores, garantiu que a empresa continuará comprometida com as atualizações do AOSP.

Seang Chau falou ainda sobre o desaparecimento dos repositórios do Pixel. Deixa claro que esta foi uma medida intencional e que, no futuro, a versão open source do Android terá um “alvo de referência”. Este será mais flexível e independente do hardware da Google.

Embora esta seja uma grande desvantagem para muitos programadores, os utilizadores do Android não notarão nenhuma mudança significativa. Poderão ainda tirar partido da personalização e das múltiplas opções oferecidas pelo sistema operativo da Google para os smartphones.