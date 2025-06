China vai produzir em massa o maior avião anfíbio do mundo

A China aprovou a produção em massa do que diz ser o maior avião anfíbio do mundo. De nome AG600 Kunlong, o veículo foi desenvolvido como parte de uma iniciativa para modernizar as forças armadas do país.

Num momento que a Administração da Aviação Civil da China descreveu como um marco para um setor de fabricação de aviação "mais sofisticado e padronizado", a autoridade chinesa certificou, esta semana, o avião AG600 para produção em massa, abrindo o caminho para o mercado comercial.

De acordo com a emissora estatal CCTV, citada pela imprensa internacional, a China desenvolveu o AG600 como parte de uma iniciativa para modernizar as suas forças armadas, adotando uma abordagem mais agressiva relativamente a disputas territoriais em locais como o Mar da China Meridional.

[Vídeo original]

O Global Times partilhou que o avião AG600 Kunlong possui capacidades de desempenho em baixa altitude e velocidade, alta eficiência em operações de combate a incêndios e resgate, descolagem e aterragem estáveis na água, e um sistema de apoio desenvolvido internamente.

Com um alcance de até 4500 km e projetado para poder descolar e pousar em ondas de dois metros, o avião anfíbio tem aproximadamente o tamanho de um Boeing 737, e foi concebido para realizar resgates marítimos e combater incêndios florestais.

Além disso, pode transportar 50 pessoas durante missões de busca e salvamento marítimo, bem como recolher 12 toneladas métricas de água em 20 segundos para missões de combate a incêndios.

Segundo a Administração da Aviação Civil, esta aprovação recente "fortaleceu a capacidade da China de construir de forma independente um ecossistema completo de aviação civil".

O teste mostrou-nos que o hidroavião é bom em tarefas de resposta a emergências. O seu serviço é uma grande ajuda para nós em termos de controlo de incêndios em pastagens e florestas.

Explicou Wang Huafeng, funcionário do departamento de gestão de emergências de Jilin, aos jornalistas, partilhando que o protótipo foi testado para combate aéreo de incêndios sobre a montanha Changbai.

Entretanto, o AG600 deverá melhorar significativamente a capacidade de resposta e a eficiência dos esforços de resgate em incêndios florestais.

Avião anfíbio da China está a ser construído desde 2014

Em desenvolvimento desde setembro de 2009, apenas três meses após o Governo chinês ter aprovado o programa, a construção do protótipo do avião anfíbio começou em março de 2014 e foi concluída dois anos antes da sua estreia em descolagem e aterragem, em 2017, em Zhuhai.

A aeronave completou o seu primeiro voo de teste marítimo sobre o Mar Amarelo em 2020.

Entretanto, o primeiro AG600 concluiu o seu voo de teste de produção em Zhuhai, província de Guangdong, no sul da China, em maio deste ano, e completou um teste de lançamento de 12 toneladas de água, voando no ar por 17 minutos antes de pousar suavemente.