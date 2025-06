Outra novidade de IA no WhatsApp! Resumos para não ler centenas de mensagens

Agora que a IA está presente no WhatsApp, as possibilidades e as oportunidades parecem começar a surgir. As ideias são muitas e já foram vistas em outras situações, como a que agora foi revelada. A Meta resolveu usar a sua IA e em breve o WhatsApp vai ter a possibilidade de resumir as mensagens para não se lerem centenas de mensagens.

Há mais uma novidade da IA no WhatsApp

O WhatsApp vai implementar uma funcionalidade baseada em inteligência artificial que será ótima para todos os utilizadores,. Em especial para os que recebem muitas mensagens em conversas individuais ou fazem parte de muitos grupos. Falamos de uma função que vai resumir mensagens, tanto de conversas individuais como de grupo, e apenas com o toque de um único botão.

Esta funcionalidade permitirá aos utilizadores ler rapidamente mensagens não lidas em conversas, especialmente em conversas individuais e também em grupos. O melhor de tudo é que as mensagens pessoais permanecerão completamente privadas e protegidas, incluindo a encriptação.

Segundo o conhecido site Wabetainfo, com o lançamento da última versão beta para Android, sabe-se que esta funcionalidade já está a ser implementada para alguns utilizadores na versão beta. No entanto, estes podem agora ativar o processamento privado nas definições da aplicação, permitindo-lhes gerar resumos concisos de mensagens não lidas.

Resumir mensagens para não ter de as ler

Depois de esta funcionalidade estar ativada, um botão para resumir mensagens deverá aparecer quando um certo número de novas mensagens forem recebidas nas conversas. Como condição, estas claramente não podem ter sido lidas. Clicar neste botão envia um pedido privado ao sistema de processamento privado, que devolve em segurança um resumo sem armazenar dados das mensagens.

Como é óbvio, estes resumos são gerados por IA e, como foi referido já antes, funcionam tanto em conversas individuais como de grupo. Isto significa que os utilizadores podem ficar a par de todas as mensagens recebidas sem ter de as ler o tempo todo, por receberem este resumo.

No entanto, ainda não se sabe quão concisas e fiáveis ​​são estas mensagens resumidas. Em certos casos pode ser mais conveniente ler as mensagens individualmente para não perder o significado original. Por enquanto, é necessário aguardar pela versão estável para a testar e verificar a fiabilidade dos resumos. Mas o que é claro é que, acima de tudo, será muito útil para conversas em grupo.