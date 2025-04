O seu smartphone Android vai reiniciar sozinho e isso são boas notícias

Há pequenas medidas que podem ser tomadas para elevar a segurança, em especial nos equipamentos que usamos diariamente. A Google sabe disso e está agora a lançar uma novidade importante. O Android passará em breve a reiniciar-se automaticamente para assim garantir uma proteção e segurança ainda maior de qualquer smartphone.

O seu smartphone Android vai reiniciar sozinho

A Google está a lançar uma nova funcionalidade de segurança no Android. A reinicialização automática para dispositivos que estiveram inativos durante três dias, para reforçar a proteção de dados pessoais. Os utilizadores beneficiarão deste mecanismo de segurança adicional.

A reinicializações automáticas dos dispositivos bloqueados acontecem quando estes estiverem neste estado por mais de 72 horas. Esta nova funcionalidade, integrada através de uma atualização do Google Play Services, quer proteger ainda mais os dados, dificultando o acesso em caso de perda ou roubo do telefone.

Com a atualização 25.14 do Google Play Services, o Android introduz uma funcionalidade que reinicia automaticamente o smartphone ou tablet se este permanecer bloqueado durante três dias consecutivos. Identificado há algumas semanas, este mecanismo pretende colocar o smartphone no estado "Antes do Primeiro Desbloqueio" (BFU), em que os dados são encriptados de forma mais rigorosa porque o código de desbloqueio ainda não foi introduzido.

Medida simples da Google para mais segurança

Neste estado, nem os sistemas de login biométrico estão ativados, o que limita as tentativas de intrusão. No Google Pixel, uma mensagem no ecrã de bloqueio informa claramente que o acesso total aos dados requer autenticação manual. Por outro lado, quando um dispositivo é utilizado e desbloqueado pelo menos uma vez, entra no modo “Após o primeiro desbloqueio” (AFU), onde alguns dados podem ser mais facilmente acessíveis.

A Google não é a primeira a oferecer esta proteção. O GrapheneOS, um sistema operativo focado na segurança, já oferece uma funcionalidade semelhante com tempos limite personalizáveis. Também a Apple tem uma opção equivalente chamada “Reinicialização por Inatividade” está disponível desde o iOS 18.1.

A solução da Google tem a vantagem de não necessitar de uma atualização do próprio sistema Android. O Google Play Services pode de facto implementar este tipo de funcionalidade independentemente das versões do Android instaladas. No entanto, ainda não é claro quais as versões específicas do Android compatíveis, se os utilizadores poderão desativar esta opção ou mesmo se serão informados de que ocorreu uma reinicialização automática.