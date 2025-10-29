Google começou a verificar a idade dos utilizadores na Play Store

Os sistemas de verificação de idade são cada vez mais exigidos pelas entidades reguladoras em todo o mundo. Programadores de aplicações, sites e plataformas precisam de se adaptar. A Google traz agora o seu próprio sistema para impedir que utilizadores menores de idade descarreguem apps inadequadas da Play Store do Android.

Google começou a verificar a idade

Em França, Reino Unido e Itália, os sites pornográficos exigem a verificação da idade dos utilizadores antes de conceder o acesso ao seu conteúdo. Esta exigência, no entanto, levou a algumas consequências negativas não intencionais. Noutras partes do mundo, os legisladores estão cada vez mais a promulgar regulamentos que exigem o mesmo, mas os Estados Unidos parecem dispostos a forçar os controladores de acesso, a Apple e Google, a fazer esse trabalho.

No Texas, a App Store e a Play Store serão obrigadas a verificar a idade do utilizador antes de permitir o download de aplicações, a partir de 1 de janeiro. O Utah seguirá o exemplo a 7 de maio e a Louisiana a 1 de julho. A Apple, naturalmente, cumprirá estas leis, alertando também os utilizadores para os potenciais riscos para a sua privacidade.

A Google, por sua vez, começou a implementar o seu próprio sistema de verificação de idade na sua loja. Oferece aos utilizadores a opção de tirar uma selfie, utilizar um cartão de crédito, partilhar um documento de identidade oficial e, em alguns casos, passar pela verificação do endereço de e-mail por um serviço de terceiros,como o Verifymy.io.

Agora recai sobre os utilizadores na Play Store

Estes métodos podem de facto ser considerados particularmente intrusivos e até potencialmente perigosos no caso de fuga de dados. Isto, embora, também aconteça com os protocolos utilizados pelos sites pornográficos e outros.

“Estas mudanças terão um impacto significativo em todo o ecossistema”, lamenta a Google, que alerta os programadores para estas importantes alterações. Terão de implementar uma API específica para “receber a verificação da idade ou o estado de supervisão dos utilizadores, a sua faixa etária e outros sinais aplicáveis”.

De notar que a Google também implementou um sistema de verificação para o YouTube nos Estados Unidos este verão. Desta vez baseado em IA para determinar se um utilizador tem menos de 18 anos, com base em elementos como os seus hábitos de visualização, o seu histórico de pesquisa no YouTube e a idade da sua conta.