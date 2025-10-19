O seu telemóvel está sem espaço? O Spotify pode ser o culpado

O seu telemóvel está a alertar para a falta de armazenamento e já não sabe que ficheiros ou aplicações apagar? Se é um utilizador assíduo do Spotify, a solução para o seu problema pode estar na popular aplicação de streaming de música. Descubra como recuperar algum espaço.

Porque é que o Spotify ocupa tanto espaço no seu dispositivo?

Embora o Spotify seja um serviço de streaming que, por norma, depende de uma ligação à Internet para funcionar, a aplicação tem mecanismos que armazenam dados diretamente na memória do seu telemóvel. Muitas vezes, este armazenamento ocorre sem que o utilizador se aperceba.

A principal causa é a funcionalidade de audição offline, um dos grandes benefícios dos planos Premium. Esta ferramenta permite descarregar álbuns e playlists inteiras para ouvir sem acesso à Internet, o que é ideal para viagens ou locais com pouca rede.

No entanto, cada música descarregada consome espaço de armazenamento. Além disso, para otimizar a experiência, o Spotify pode guardar automaticamente em cache as músicas que ouve com mais frequência, antecipando que poderá querer ouvi-las novamente, mesmo sem Internet.

Seja por descargas manuais que já não ouve ou pelo armazenamento automático da aplicação, o resultado é o mesmo: vários gigabytes do seu telemóvel podem estar ocupados por ficheiros do Spotify aos quais não dá uso diário.

Como verificar e eliminar as músicas transferidas

Acumular músicas para ouvir offline é uma excelente forma de garantir que nunca fica sem a sua banda sonora. Contudo, é fundamental gerir este espaço. O processo para verificar quanto espaço o Spotify ocupa e para eliminar todas as descargas de uma só vez é bastante simples:

1. Abra a aplicação do Spotify no seu telemóvel.

2. Clique no ícone do seu perfil, localizado no canto superior esquerdo do ecrã.

3. No menu, selecione a opção "Definições e privacidade".

4. Aqui, clique em "Poupança de dados e offline".

5. Arraste ara baixo até "Armazenamento". Aqui verá um resumo do espaço utilizado, com um valor específico para as "Transferências do Spotify" e para a "Cache do Spotify".

6. Para libertar este espaço, basta clicar em "Remover todas as transferências" e confirmar a sua ação.

Não se esqueça da cache: uma fonte extra de libertação de espaço

Na mesma secção de "Armazenamento", encontrará outro elemento importante: a cache. A cache consiste em dados temporários que a aplicação guarda para acelerar o seu funcionamento, como capas de álbuns, fragmentos de músicas e outros elementos visuais. Com o tempo, esta cache pode acumular-se e ocupar centenas de megabytes ou até mesmo mais de um gigabyte.

A grande vantagem é que pode limpar a cache sem qualquer receio. Esta ação não irá eliminar as suas playlists, as suas preferências, nem as músicas que transferiu intencionalmente para ouvir offline. Simplesmente força a aplicação a transferir novamente esses elementos temporários quando forem necessários, libertando espaço imediato no seu dispositivo.

1. Para tal, basta clicar em "Limpar cache" no mesmo menu de armazenamento.

📝 Agora já sabe que, especialmente se for um subscritor Premium, o Spotify pode ser um dos principais responsáveis pela falta de memória no seu telemóvel. Felizmente, com estes passos simples, pode gerir o espaço de forma eficaz.

Leia também: