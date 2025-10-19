Mobilidade elétrica bate recorde em Portugal! Carregamentos disparam

A Rede Nacional de Carregamento (RNC) registou um forte crescimento no número de carregamentos, refletindo o dinamismo da mobilidade elétrica em Portugal.

Portugal: mais de 6 milhões de carregamentos até setembro de 2025

De acordo com as informações da Mobi.e, só em setembro, realizaram-se mais de 767 mil operações de carregamento, um aumento de 43% face ao mesmo mês de 2024, efetuadas por cerca de 131 mil utilizadores distintos, o que representa um acréscimo de 47% em relação ao ano anterior.

A energia total consumida nesse mês atingiu 17,4 GWh, refletindo um crescimento de 54% relativamente a setembro de 2024.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2025, a rede contabilizou já mais de 6,4 milhões de carregamentos, correspondendo a mais de 144.600 MWh de energia, aumentos de 48% e 61%, respetivamente, face ao igual período de 2024.

O número de utilizadores distintos também continua a subir, ultrapassando os 363 mil desde janeiro, uma subida de 58% face ao ano anterior.

A infraestrutura pública adaptou-se a esta procura crescente: no final de setembro, a rede dispunha de mais de 6.880 postos de carregamento, distribuídos por cerca de 12.860 pontos de carregamento em todo o território nacional. Deste total, 2.633 pontos são rápidos ou ultrarrápidos, reforçando a acessibilidade, a eficiência e a cobertura nacional.

Em termos de cobertura da rede, Portugal contabiliza atualmente uma média de 118 tomadas por cada 100 km de estrada e 160 tomadas por cada 100 mil habitantes, indicadores que evidenciam a aposta continuada do país numa mobilidade mais verde, acessível e inovadora.