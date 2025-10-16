Netflix recebe os podcasts do Spotify para competir com o YouTube

Há movimentações na indústria que a maioria não entende. Parecem pouco lógicas e aproximam velhos rivais e plataformas concorrentes. Há um novo movimento destes a acontecer no universo do streaming, que vai aproximar o Spotify à Netflix, tudo para conseguir roubar utilizadores aos podcasts do YouTube.

Netflix recebe os podcasts do Spotify

O YouTube tem mais de 1 mil milhões de ouvintes de podcasts, e os seus vídeos roubam muitas horas de visualização e utilizadores da Netflix. Com esta mudança, o Spotify pretende levar o seu conteúdo a mais plataformas, e a Netflix tira alguns podcasts de grande sucesso do YouTube.

É literalmente isso que vai acontecer, uma vez que estes podcasts de vídeo , que podem ser vistos na Netflix e foram lançados simultaneamente no Spotify e no YouTube, vão agora demorar alguns meses a chegar à plataforma da Google.

A Netflix está sempre à procura de novas formas de entreter os seus subscritores, independentemente de onde e como querem ver o seu conteúdo, disse Lauren Smith, vice-presidente de Licenciamento de Conteúdo e Estratégia de Programação da Netflix.

Streaming quer roubar utilizadores ao YouTube

Com a crescente popularidade dos podcasts de vídeo, a parceria com o Spotify permite oferecer programas emblemáticos. Desde a cultura pop e o estilo de vida até ao treu crime e ao desporto. A seleção criteriosa de podcasts de vídeo acrescenta novas vozes e novas perspetivas à Netflix, tornando a oferta de entretenimento mais entusiasmante do que nunca.

O conteúdo da plataforma europeia de música chegará à gigante do streaming nos Estados Unidos no início deste ano. No entanto, a Netflix promete que outros países seguirão o exemplo em breve. Para os mais curiosos, a lista completa de podcasts já existe, com três géneros diferentes: Desporto, Cultura/lifestyle e True Crime:

Desporto : The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The McShay Show, Fairway Rollin’, The Mismatch, The Ringer F1 Show, The Ringer Fantasy Football Show, The Ringer NFL Show, The Ringer NBA Show.

: The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The McShay Show, Fairway Rollin’, The Mismatch, The Ringer F1 Show, The Ringer Fantasy Football Show, The Ringer NFL Show, The Ringer NBA Show. Cultura e lifestyle : The Rewatchables, The Big Picture, The Dave Chang Show, Recipe Club, Dissect.

: The Rewatchables, The Big Picture, The Dave Chang Show, Recipe Club, Dissect. True Crime: Conspiracy Theories, Serial Killers.

Os podcasts estão a chegar à Netflix. Esta medida nova tem tudo para ter sucesso e assim impedir os utilizadores de sair da plataforma. E, acima de tudo, para roubar utilizadores ao YouTube.