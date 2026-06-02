Assinatura digital tem exatamente a mesma validade legal que a assinatura manuscrita

Ainda existem muitos cidadãos e empresas que imprimem documentos apenas para os assinar à mão. No entanto, a assinatura digital qualificada tem exatamente o mesmo valor legal que uma assinatura manuscrita e permite tratar de processos de forma mais rápida, cómoda e segura.

Através da aplicação gov.pt, é possível assinar digitalmente documentos

Em Portugal, esta certificação é assegurada pelo Estado através do Cartão de Cidadão e da Chave Móvel Digital (CMD), disponibilizando aos cidadãos uma forma simples de assinar documentos eletronicamente sem necessidade de impressão.

Através da aplicação gov.pt, é possível assinar digitalmente documentos utilizando a assinatura eletrónica associada ao Cartão de Cidadão ou à CMD. O processo é realizado de forma segura e pode ser utilizado em diferentes contextos pessoais e profissionais.

Uma das principais vantagens desta solução é a sua compatibilidade com diversos programas e plataformas, permitindo que os documentos assinados sejam reconhecidos e validados em diferentes ambientes digitais. Além disso, a aplicação possibilita associar atributos profissionais certificados, como a função ou cargo desempenhado, reforçando a confiança e a autenticidade dos documentos.

A utilização da assinatura digital representa mais um passo na transformação digital da Administração Pública portuguesa, reduzindo o consumo de papel, simplificando procedimentos burocráticos e promovendo uma maior eficiência nos serviços prestados aos cidadãos e às empresas.

Com a crescente digitalização dos processos administrativos e empresariais, a assinatura digital assume-se como uma ferramenta essencial para garantir segurança, autenticidade e validade jurídica nas transações eletrónicas.