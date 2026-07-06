Publicações no Facebook levam a condenação em Portugal

As redes sociais tornaram-se um dos principais espaços para a partilha de opiniões, críticas e debates. No entanto, uma recente decisão do Tribunal da Relação de Guimarães relembra que a liberdade de expressão, apesar de ser um direito fundamental, não é ilimitada.

Uma mulher de Braga foi condenada pelo crime de difamação agravada, após publicar, no Facebook, diversas mensagens dirigidas a um médico psiquiatra. Apesar de não identificar diretamente o visado pelo nome, o tribunal considerou que a sua identidade era facilmente reconhecível através do contexto das publicações.

Facebook: Liberdade de expressão não protege ataques à honra

No acórdão, os juízes sublinham que a Constituição protege a liberdade de expressão, mas esse direito encontra limites quando são colocados em causa direitos fundamentais como a honra, o bom nome e a reputação.

As publicações incluíam expressões consideradas ofensivas e insultuosas, ultrapassando aquilo que pode ser entendido como uma crítica legítima. Para o tribunal, não se tratava de uma opinião ou de um debate de interesse público, mas sim de um ataque gratuito à dignidade da pessoa visada.

Segundo o tribunal, a publicação no Facebook aumentou o impacto e agravou os danos causados à reputação da vítima.

Além da condenação criminal, o tribunal manteve uma indemnização de 5.000 euros por danos não patrimoniais.

A decisão refere que as publicações provocaram sentimentos de vergonha, angústia e isolamento social, tendo ainda originado consequências na atividade profissional do médico, incluindo o cancelamento de consultas.