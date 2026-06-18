Segurança Social: há uma novidade para pagar contribuições e dívidas

A Segurança Social passou a disponibilizar um novo método de pagamento para contribuições, quotizações e dívidas. A medida pretende simplificar os pagamentos e oferecer aos cidadãos e empresas uma solução mais rápida e cómoda.

MB WAY junta-se aos métodos de pagamento da Segurança Social

A partir de agora, os utilizadores podem efetuar pagamentos à Segurança Social através do MB WAY, utilizando apenas o número de telemóvel associado ao serviço. Esta opção fica disponível sempre que seja gerada uma referência de pagamento compatível com o sistema.

Com esta integração, a Segurança Social reforça a aposta na digitalização dos seus serviços, permitindo que trabalhadores independentes, entidades empregadoras e outros contribuintes realizem pagamentos de forma mais simples e imediata.

Como pagar através do MB WAY?

Aceder à Segurança Social Direta ou ao serviço onde é disponibilizado o pagamento;

Selecionar a obrigação a liquidar;

Escolher o MB WAY como método de pagamento;

Confirmar a operação na aplicação MB WAY instalada no smartphone.

A confirmação é efetuada em poucos segundos, dispensando a introdução manual de referências Multibanco.

Mais comodidade e rapidez

O MB WAY tem vindo a afirmar-se como um dos meios de pagamento mais utilizados em Portugal, permitindo transferências, compras online e presenciais, bem como pagamentos de serviços.

Com a sua integração nos serviços da Segurança Social, os cidadãos passam a dispor de uma alternativa mais prática aos métodos tradicionais, reduzindo o tempo necessário para concluir pagamentos e diminuindo a probabilidade de erros na introdução de dados.

Esta novidade insere-se na estratégia de modernização dos serviços públicos, que tem procurado disponibilizar mais funcionalidades digitais e melhorar a experiência dos utilizadores nos diferentes serviços do Estado.

Já utilizou o MB WAY para efetuar pagamentos a entidades públicas? O que acha desta novidade da Segurança Social?