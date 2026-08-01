13 Institutos Politécnicos passam hoje a Universidades Politécnicas! O que muda?

A partir deste mês de agosto, o ensino superior português entra numa nova fase. Treze institutos politécnicos públicos passam oficialmente a designar-se Universidades Politécnicas, uma alteração que resulta da entrada em vigor da revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

A mudança decorre da Lei n.º 32/2026, de 20 de julho, que permite aos institutos politécnicos com acreditação institucional máxima atribuída pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) adotarem automaticamente a designação de Universidade Politécnica.

Quais são as novas Universidades Politécnicas?

As instituições abrangidas por esta alteração são:

Universidade Politécnica de Beja

Universidade Politécnica de Bragança

Universidade Politécnica de Castelo Branco

Universidade Politécnica do Cávado e do Ave

Universidade Politécnica de Coimbra

Universidade Politécnica da Guarda

Universidade Politécnica de Lisboa

Universidade Politécnica de Portalegre

Universidade Politécnica de Santarém

Universidade Politécnica de Setúbal

Universidade Politécnica de Tomar

Universidade Politécnica de Viana do Castelo

Universidade Politécnica de Viseu

O que muda na prática?

A alteração vai além da mudança de nome. As novas Universidades Politécnicas passam a integrar um novo enquadramento legal que reconhece a evolução destas instituições ao longo das últimas décadas.

Entre as principais novidades destacam-se:

A designação oficial passa de Instituto Politécnico para Universidade Politécnica;

Os presidentes das instituições passam a ser designados reitores , mantendo-se os atuais titulares em funções até ao final dos respetivos mandatos;

, mantendo-se os atuais titulares em funções até ao final dos respetivos mandatos; As futuras eleições para a liderança das instituições passam a seguir as novas regras previstas no RJIES;

Mantém-se a identidade de ensino politécnico, fortemente orientada para a formação prática, inovação, investigação aplicada e ligação às empresas e à sociedade.

Estas novas universidades politécnicas podem agora integrar cursos e unidades orgânicas que antes estavam reservados às universidades clássicas.

Os Politécnicos de Leiria e do Porto seguiram um percurso distinto. A partir deste mês, deixaram de integrar o subsistema politécnico e passaram a fazer parte do sistema universitário público, assumindo as designações de Universidade de Leiria e do Oeste e Universidade Técnica do Porto, respetivamente.