13 Institutos Politécnicos passam hoje a Universidades Politécnicas! O que muda?
A partir deste mês de agosto, o ensino superior português entra numa nova fase. Treze institutos politécnicos públicos passam oficialmente a designar-se Universidades Politécnicas, uma alteração que resulta da entrada em vigor da revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).
A mudança decorre da Lei n.º 32/2026, de 20 de julho, que permite aos institutos politécnicos com acreditação institucional máxima atribuída pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) adotarem automaticamente a designação de Universidade Politécnica.
Quais são as novas Universidades Politécnicas?
As instituições abrangidas por esta alteração são:
- Universidade Politécnica de Beja
- Universidade Politécnica de Bragança
- Universidade Politécnica de Castelo Branco
- Universidade Politécnica do Cávado e do Ave
- Universidade Politécnica de Coimbra
- Universidade Politécnica da Guarda
- Universidade Politécnica de Lisboa
- Universidade Politécnica de Portalegre
- Universidade Politécnica de Santarém
- Universidade Politécnica de Setúbal
- Universidade Politécnica de Tomar
- Universidade Politécnica de Viana do Castelo
- Universidade Politécnica de Viseu
O que muda na prática?
A alteração vai além da mudança de nome. As novas Universidades Politécnicas passam a integrar um novo enquadramento legal que reconhece a evolução destas instituições ao longo das últimas décadas.
Entre as principais novidades destacam-se:
- A designação oficial passa de Instituto Politécnico para Universidade Politécnica;
- Os presidentes das instituições passam a ser designados reitores, mantendo-se os atuais titulares em funções até ao final dos respetivos mandatos;
- As futuras eleições para a liderança das instituições passam a seguir as novas regras previstas no RJIES;
- Mantém-se a identidade de ensino politécnico, fortemente orientada para a formação prática, inovação, investigação aplicada e ligação às empresas e à sociedade.
- Estas novas universidades politécnicas podem agora integrar cursos e unidades orgânicas que antes estavam reservados às universidades clássicas.
Os Politécnicos de Leiria e do Porto seguiram um percurso distinto. A partir deste mês, deixaram de integrar o subsistema politécnico e passaram a fazer parte do sistema universitário público, assumindo as designações de Universidade de Leiria e do Oeste e Universidade Técnica do Porto, respetivamente.