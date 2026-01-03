Fim das películas de privacidade? Samsung inova com ecrã que se “esconde” sozinho

A Samsung está a desenvolver uma solução nativa que promete revolucionar a segurança visual nos dispositivos móveis de última geração. O novo sistema "Privacy Integration Screen" pretende eliminar a necessidade de acessórios externos para proteger o que o utilizador visualiza no seu equipamento.

O que é a nova funcionalidade de privacidade da Samsung

A marca sul-coreana acaba de revelar uma inovação que poderá mudar as regras do jogo no mercado dos smartphones. Trata-se da "Privacy Integration Screen", uma tecnologia integrada diretamente no painel que visa proteger a privacidade do utilizador contra olhares curiosos.

Esta funcionalidade replica o efeito das populares películas de privacidade, que escurecem o ecrã quando este é observado de um ângulo lateral, garantindo que apenas quem está de frente para o dispositivo consegue visualizar o conteúdo com clareza.

Ao contrário do que se poderia esperar, esta não parece ser uma simples melhoria de software passível de ser implementada em modelos anteriores através de uma atualização. De acordo com as recentes fugas de informação, a funcionalidade será um trunfo exclusivo do futuro Samsung Galaxy S26 Ultra.

Tudo indica que o painel necessita de características físicas específicas para alternar entre a visualização total e o modo de privacidade, o que justifica a sua ausência nos modelos base da gama Galaxy S26. Esta funcionalidade será facultativa, podendo ser ativada ou desativada livremente através do menu de definições do sistema.

Quais as vantagens práticas?

A grande vantagem desta tecnologia reside na sua versatilidade. Em vez de o utilizador estar condicionado permanentemente a uma película física que muitas vezes retira brilho e fidelidade de cor ao ecrã, poderá acionar a proteção apenas quando for estritamente necessário, como em transportes públicos ou recintos partilhados.

Embora ainda não se conheçam os detalhes técnicos exatos de como a Samsung consegue este efeito de escurecimento seletivo, as demonstrações sugerem uma eficácia impressionante.

Contudo, o custo elevado de implementação indica que, para já, esta será uma característica reservada apenas aos equipamentos mais avançados e dispendiosos da fabricante.

