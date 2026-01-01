Adeus ao carregador do smartphone? Samsung prepara bateria de 20.000 mAh

Enquanto os seus fabricantes chineses a adoptam em larga escala novas tecnologias de baterias, a Samsung trabalha secretamente numa solução muito mais radical. A marca pretende oferecer baterias com uma duração de vários dias, mas a tecnologia ainda é instável. É o adeus ao carregador do smartphone?

20.000 mAh! Adeus ao carregador do smartphone?

De acordo com as recentes fugas de informação da cadeia de abastecimento, a Samsung SDI, divisão de baterias da Samsung prepara uma surpresa. Testa uma bateria de 20.000 mAh para smartphones. Para comparação, isto representa quatro vezes a capacidade de um Galaxy S25 Ultra.

Para alcançar este número incrível sem transformar o telefone num pisa-papéis, a Samsung está a apostar tudo nas baterias de silício-carbono. Ao contrário das baterias de iões de lítio convencionais, estas permitem um aumento drástico da densidade de energia. O protótipo que é testado baseia-se numa arquitetura complexa que usa duas células. Uma célula primária de 12.000 mAh e uma célula secundária de 8.000 mAh.

Os resultados iniciais destes testes são um sonho tornado realidade para qualquer utilizador intensivo. O protótipo, segundo relatos, durou 27 horas com o ecrã ligado. Numa utilização mista no dia a dia, isto equivale a 3 ou 4 dias de duração total da bateria sem ter de recarregar.

27 horas de ecrã ligado: a promessa da Samsung

Mas, antes de se deitar fora o carregador do smartphone, há que controlar o entusiasmo. Embora o desempenho bruto seja bom, a sua viabilidade a longo prazo ainda não está garantida. Em primeiro lugar, há a questão da física. Durante os testes de longevidade (960 ciclos/1 ano de utilização intensiva), os engenheiros tiveram um problema crítico: o inchaço. A célula secundária de 8000 mAh viu a sua espessura aumentar de 4 mm para 7,2 mm, representando uma expansão descontrolada de 80%.

Além disso, há o obstáculo regulamentar. Mesmo que a bateria não inchasse, as normas de transporte europeias já restringem formatos grandes. São mencionados limites rigorosos (cerca de 5.400 mAh), o que também explica porque é que as baterias dos smartphones chineses têm frequentemente a sua comercialização restrita na UE. Integrar 20.000 mAh num smartphone não seria apenas um feito técnico, seria um problema logístico.

Este é um grande obstáculo para a Samsung. Depois do fiasco do Galaxy Note 7, a marca não quer correr riscos. Este dispositivo poderoso não estará nos bolsos des consumidores no próximo ano, mas esta investigação confirma que o fim do carregamento diário já não é ficção científica.