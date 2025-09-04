Garmin antecipa-se à Apple no lançamento de smartwatch com ligação por satélite

Desde há algum tempo, a Apple promete equipar o seu Apple Watch Ultra com a mesma tecnologia de comunicação por satélite existente no iPhone desde o modelo 14. Contudo, a menos de uma semana desta revelação, a Garmin apresentou o seu próprio smartwatch com conectividade via satélite.

O futuro chegou mais cedo com o Garmin Fenix 8 Pro

O Fenix 8 Pro é o primeiro smartwatch da Garmin a integrar a sua tecnologia inReach de satélite e conectividade GSM. O inReach é a tecnologia que a Garmin utiliza nos seus dispositivos portáteis de navegação.

Com o inReach, o Fenix 8 Pro pode enviar registos de localização e mensagens de texto através de satélite, usando a aplicação Garmin Messenger.

Inclui também conectividade celular, permitindo ao smartwatch fazer chamadas telefónicas, enviar mensagens de voz de 30 segundos e disponibilizar links do LiveTrack e previsões meteorológicas quando existe ligação LTE.

O LiveTrack é uma funcionalidade que permite que familiares e amigos acompanhem a localização do utilizador durante uma atividade ou aventura.

O que é a tecnologia inReach da Garmin A tecnologia inReach da Garmin é uma solução de comunicação via satélite desenvolvida para quem pratica atividades em locais remotos sem cobertura móvel. Baseia-se na rede de satélites Iridium, que assegura cobertura praticamente global, permitindo manter contacto em situações onde o telemóvel não funciona. Funcionalidades principais O inReach permite o envio e receção de mensagens bidirecionais em qualquer parte do mundo, a partilha de localização em tempo real através do sistema LiveTrack e o acesso a previsões meteorológicas detalhadas via satélite. Inclui ainda a funcionalidade SOS, que ativa um pedido de socorro para o centro internacional Garmin Response, disponível 24 horas por dia, que coordena com equipas de resgate locais, familiares e o próprio utilizador. Custos e subscrição Para aceder a estes serviços é necessária uma subscrição, com planos que começam em cerca de 7,35 euros por mês, podendo variar consoante o volume de mensagens, tracking e funcionalidades adicionais incluídas. Aplicações práticas O inReach é especialmente útil em expedições de montanha, travessias de deserto, navegação oceânica, atividades de aventura como trail running ou alpinismo. Também é utilizado por profissionais que trabalham em zonas isoladas, como investigadores, forças de segurança ou proteção civil. Uma rede de segurança digital Em resumo, o inReach funciona como uma verdadeira rede de segurança digital, garantindo comunicação e assistência em qualquer parte do mundo, algo que os operadores móveis não conseguem assegurar.

Garmin Response é a concorrência do Apple Emergência via Satélite

Em situações de emergência, existe a função SOS, que envia uma mensagem para o centro Garmin Response via satélite ou ligação GSM.

O Garmin Response comunica depois com o utilizador, os seus contactos de emergência e equipas de busca e salvamento para providenciar ajuda. A Garmin afirma que a sua equipa Response já apoiou mais de 17.000 incidentes inReach em mais de 150 países.

Além da conectividade por satélite, o Fenix 8 Pro vem equipado com um ecrã microLED de alta resolução e 4.500 nits de brilho, sendo “o smartwatch mais brilhante de sempre”, segundo a Garmin.

Outras características incluem botões metálicos estanques e com certificação de mergulho, tampa protetora do sensor em metal e uma lanterna LED.

Fenix 8 Pro vigia a saúde do utilizador

O dispositivo monitoriza métricas de saúde e fornece pontuação de resistência, pontuação em subidas, treinos diários sugeridos, conselhos de sono, função de ECG e muito mais.

O Fenix 8 Pro estará disponível em dois tamanhos, 47 mm e 51 mm, e com duas opções de ecrã. O modelo AMOLED tem preço a partir de 1.200 dólares (cerca de 1105 euros) e autonomia até 27 dias em modo smartwatch.

Já o modelo microLED, disponível apenas no tamanho de 51 mm, tem preço de 2.000 dólares (cerca de 1840 euros) e autonomia até 10 dias em modo smartwatch. Os novos modelos da Garmin chegam ao mercado a 8 de setembro, um dia antes do evento da Apple, a 9 de setembro, onde será apresentado o novo Apple Watch Ultra.

O próximo Apple Watch Ultra 3 deverá incluir conectividade por satélite integrada, permitindo aos utilizadores enviar mensagens de texto e obter ajuda quando não exista ligação móvel (GSM) ou Wi-Fi.

Atualmente, a Apple não cobra pela utilização do serviço de satélite, enquanto a Garmin cobra. Os planos inReach começam nos 7,99 dólares por mês (cerca de 7,35 euros), havendo custos adicionais para algumas funcionalidades via satélite, dependendo do plano escolhido.