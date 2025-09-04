Regresso às aulas com um smartwatch no pulso: como escolher a melhor opção?

Os smartwatches são já um acessório imprescindível para muitos utilizadores, pois asseguram várias funcionalidades à distância do próprio pulso. Do ensino básico ao universitário, de forma adaptada e controlada, estes gadgets podem ser úteis em contexto escolar. Assim sendo, o regresso às aulas deste ano pode ser um excelente pretexto para adquirir um.

Apesar da preocupação relativamente a potenciais distrações, um smartwatch pode ser um dispositivo muito útil em contexto escolar.

De facto, adaptando-se o dispositivo, este pode responder notavelmente tanto a estudantes universitários como aos encarregados de educação, por exemplo, dos alunos do ensino básico.

No pulso dos alunos mais novos, um smartwatch pode ajudar os encarregados de educação a acompanhar a localização da criança em tempo real, aumentando a sensação de segurança.

Além disso, pode facilitar a comunicação através de mensagens simples, sem necessidade de dar um smartphone à criança, e pode servir para funções simples de lembrete para tarefas como beber água.

Um estudante mais velho, por sua vez, necessitará de um dispositivo mais capaz e com menos controlos.

Além de ajudar na gestão do tempo, mostrando notificações de calendário para prazos, por exemplo, um smartwatch facilita o acompanhamento de mensagens e e-mails, sem necessidade de estar constantemente a usar o smartphone, impedindo as distrações que este representa.

A par de tudo isto, um relógio inteligente oferece funcionalidades de monitorização da saúde, como qualidade do sono e níveis de atividade, parâmetros importantes, especialmente numa fase em que a rotina pode ser muito irregular.

Como escolher um smartwatch para os alunos dos primeiros ciclos

Conforme vimos em cima, para os alunos de primeiro e segundo ciclos, particularmente, o smartwatch deve ter funcionalidades simples e não representar uma fonte de distração.

Tendo isto em conta, devem ser priorizados os seguintes aspetos:

Segurança e conectividade: GPS e geolocalização em tempo real, permitindo que os pais acompanhem a localização da criança; LTE ou 4G com eSIM para comunicação autónoma, sem telemóvel; Botão SOS ou modo escola, bem como altifalante e microfone embutidos, permitindo chamadas ou alertas rápidos em emergências; Controlo parental robusto, com lista de contactos limitada, e restrições de uso.

Durabilidade e autonomia: Resistência à água (IP67/IPX8 ou 5 ATM) para suportar brincadeiras e quedas; Bateria entre 400 e 600 mAh, para não ser necessário carregar com muita frequência; Optar por dispositivos com caixa em plástico resistente e pulseira de silicone hipoalergénico, para maior facilidade de limpeza.

Interface: Ecrã pequeno (1,2'' a 1,4'') e com brilho ajustável, de preferência LCD para poupar bateria e ter mais resistência a quedas; Interface simples e divertida, com jogos educativos ou personagens animadas; Funções de incentivo à atividade física, como podómetro, recompensas ou desafios integrados, ainda que não seja essencial para uma criança.



🛒 Sugestões para todos os orçamentos

Tendo em conta as dicas enumeradas acima, deixamos algumas alternativas de smartwatch para várias gamas de preço. Uma vez que nem todas as opções de modelo compilam todos os aspetos que devem ser considerados, cabe ao encarregado de educação definir os elementos que deseja priorizar, como GPS, resistência à água ou outros.

Como escolher um smartwatch para o ensino secundário ou universitário?

Entretanto, a idade permite assumir um maior controlo sobre o dispositivo, não impondo um smartwatch tão restrito em termos de funcionalidades, e exige um dispositivo visualmente mais polido.

Assim sendo, devem ser considerados os seguintes aspetos:

Ecrã: AMOLED de 1,3'' a 1,6'' com resolução alta (mínimo 360x360), ideal para leitura de notificações e boa visibilidade ao sol.

RAM e armazenamento interno: Um processador dedicado de baixo consumo, com pelo menos 1 GB de RAM para fluidez; Para armazenamento interno, mínimo 4 GB, preferível 8 GB ou mais para apps e música offline.

Gestão de tempo e produtividade: Notificações inteligentes (calendário, mensagens, chamadas, e-mail) para acompanhar prazos e compromissos sem consultar o telemóvel; Apps integradas, para agilizar tarefas e anotações; Modos de foco ou bloqueio de distrações.



Autonomia: bateria para um mínimo ideal de sete dias em uso moderado, para vários dias sem recarga.

Outras especificações importantes: Confirmar compatibilidade com Android ou iOS; Conectividade: Bluetooth 5.0 ou superior, Wi-Fi, NFC para pagamentos e LTE/eSIM para uso independente; GPS incorporado, útil para deslocações no espaço da escola ou universidade, bem como para atividade física ao ar livre; Sensores de saúde relevantes: monitorização de sono, ritmo cardíaco, stress, saturação de oxigénio no sangue (SpO2), entre outros; Conforto, leveza e resistência à água (mínimo IP68 ou 5 ATM); Preferir dispositivos em alumínio ou aço inoxidável.



🛒 Sugestões para todos os orçamentos

Nesta categoria de smartwatches para os estudantes mais velhos, o leque de alternativas é mais vasto, havendo várias opções a responder notavelmente aos parâmetros deixados acima. Ainda assim, cabe a cada utilizador perceber os elementos que pretende compilar.