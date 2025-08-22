Cuidado! Flipper Zero consegue abrir portas de carros Audi, Ford, Kia e outros

O nome Flipper Zero é provável que não seja desconhecido de todos. No Pplware já escrevemos sobre este perigoso equipamento que agora foi declarado como o inimigo número um pelo Canada no roubo de carros! Mas as notícias são ainda mais críticas.

Uma investigação recente revelou que na Dark Web vendem-se firmwares modificados para o Flipper Zero que permitem desbloquear a fechadura de dezenas de modelos de automóveis utilizando, revela o computerhoy. Entre as várias marcas, destaque para a Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia, entre outras.

Como é que o Flipper Zero consegue abrir portas de carros?

O firmware hackeado, disponibilizado na Dark Web e em canais de Discord, instala-se no Flipper Zero através de uma aplicação. Utilizando a antena integrada do dispositivo, o dispositivo interceta o sinal da fechadura eletrónica do carro e, com o firmware modificado, envia uma instrução de desbloqueio de porta.

Para já, trata-se de um hack limitado: é necessário comprar o próprio Flipper Zero (algo fácil, visto que é um dispositivo legal) e aceder à Dark Web ou a canais de Discord dedicados a cibercriminosos para comprar o software. Além disso, é preciso estar fisicamente próximo do veículo.

O Flipper Zero é um pequeno dispositivo portátil de código aberto, do tamanho de um telemóvel antigo (ou de um Tamagotchi, já que até tem um ecrã com uma mascote digital), criado oficialmente para testes de segurança. Ele é usado sobretudo por entusiastas de cibersegurança, investigadores e engenheiros para auditar sistemas eletrónicos.

Principais funções do Flipper Zero

RFID/NFC pode ler, copiar e emular cartões de proximidade (por exemplo, cartões de transportes, portas de edifícios, passes de acesso).

Infravermelhos (IR) funciona como comando universal, podendo controlar TVs, ar-condicionados e outros aparelhos.

Radiofrequência (sub-GHz) permite comunicar com dispositivos que usam sinais sem fios simples (portões de garagem, campainhas, alarmes antigos, etc.).

Bluetooth/Wi-Fi (com módulos adicionais ) pode interagir com dispositivos IoT e redes sem fios.

) GPIO (pinos de entrada/saída) liga-se diretamente a hardware para testes de eletrónica.



O Flipper Zero não é ilegal, mas é uma ferramenta poderosa que tanto pode ser usada para segurança e aprendizagem como para atividades criminosas, dependendo de quem o utiliza.