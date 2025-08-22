TESmart HDC202-X24: a solução KVM para setups de dois monitores com Thunderbolt 4
Num mundo onde o trabalho híbrido, o gaming e a criação de conteúdos coexistem cada vez mais no mesmo espaço, a gestão de múltiplos dispositivos num único setup tornou-se um desafio. Foi precisamente para responder a esta necessidade que a TESmart desenvolveu o HDC202-X24, o primeiro KVM switch Thunderbolt 4 de duplo monitor do mundo.
Design robusto e conetividade de topo
O novo TESmart HDC202-X24 apresenta-se com um corpo em alumínio, resistente e elegante, com dimensões compactas que permitem integrá-lo discretamente em qualquer secretária. A sua construção sólida é acompanhada de uma disposição de portas cuidadosamente pensada: na parte frontal, portas USB 3.2 Gen 2 de alta velocidade e controlos de acesso rápido; na parte traseira, as ligações principais, incluindo Thunderbolt 4, HDMI 2.0, DisplayPort, Ethernet Gigabit e entradas/saídas de áudio, garantindo assim uma organização limpa dos cabos.
Além do seu aspeto profissional, o dispositivo conta com detalhes de design funcionais, como iluminação subtil para facilitar a operação em ambientes de pouca luz.
Experiência completa de dois monitores
Uma das grandes vantagens do HDC202-X24 é o seu suporte para configurações de dois monitores com resolução até 4K a 60Hz, oferecendo também alternativas como 2560×1440 a 120Hz ou 1080p a 240Hz. Esta flexibilidade é ideal tanto para quem necessita de alta definição no trabalho criativo como para quem procura taxas de atualização elevadas no gaming.
A tecnologia EDID emulation integrada assegura que, ao alternar entre diferentes computadores, a disposição de janelas e ícones no ecrã se mantém intacta, evitando ajustes manuais e perdas de tempo.
Alternância rápida e sem interrupções
Alternar entre dois computadores nunca foi tão simples. Com o HDC202-X24, é possível fazê-lo de três formas distintas:
- Botão físico no próprio dispositivo
- Comando remoto por infravermelhos
- Atalhos de teclado programáveis
O suporte para hot-plug permite ligar ou desligar dispositivos sem necessidade de reiniciar sistemas, mantendo sempre a fluidez da operação.
Muito mais do que um KVM: docking station integrada
O HDC202-X24 não é apenas um comutador de monitores e periféricos; é também uma doca completa. Entre as suas capacidades destacam-se:
- Portas USB 3.2 Gen 2 para transferência de dados ultra-rápida
- Ethernet Gigabit para ligações de rede estáveis e de alta velocidade
- Entrada e saída de áudio dedicadas para maior flexibilidade de som
- Carregamento de portáteis compatíveis até 60W via Thunderbolt 4
Esta integração elimina a necessidade de múltiplos adaptadores e hubs, ajudando a manter a secretária organizada e funcional.
Flexibilidade para diferentes perfis de utilizador
O HDC202-X24 foi concebido para responder a necessidades muito distintas:
- Profissionais em trabalho remoto ou híbrido que alternam entre computador pessoal e corporativo, mantendo dois monitores ativos com os mesmos periféricos.
- Criadores de conteúdo que recorrem a máquinas distintas para edição, renderização e transmissão, beneficiando da comutação rápida e da estabilidade das ligações.
- Gamers que pretendem integrar o PC de jogos e o portátil de trabalho no mesmo setup, sem sacrificar a performance.
- Utilizadores multitarefa que procuram reduzir a confusão de cabos e ganhar eficiência no espaço de trabalho.
Eficiência e produtividade em primeiro plano
Com o HDC202-X24, deixar de lado a troca manual de cabos torna-se uma realidade. O utilizador pode passar de um sistema a outro em segundos, mantendo todos os periféricos (teclado, rato, impressora, câmaras, discos externos) ligados e prontos a usar. Esta eficiência traduz-se em mais produtividade, menos interrupções e maior comodidade no dia a dia.
Um salto tecnológico na gestão de setups modernos
O TESmart HDC202-X24 redefine o papel de um KVM tradicional, oferecendo uma solução completa que conjuga comutação rápida, suporte para dois monitores em alta resolução, conectividade Thunderbolt 4 e funções de docking station. Para profissionais exigentes, criadores e gamers que procuram otimizar o espaço e o tempo, este modelo representa uma aposta segura e avançada. É uma solução que combina alta performance, versatilidade e um design inteligente para proporcionar uma experiência fluida e sem restrições.
