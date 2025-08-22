PplWare Mobile

Rússia exige que a app de mensagens Max seja pré-instalada em todos os dispositivos

· Segurança 5 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui says:
    22 de Agosto de 2025 às 13:19

    O Whatsapp e telegram são fracos. As autoridades tiveram acesso, quando investigaram as claques. Nem o signal é seguro. Os russos fazem bem em criar uma app nacional, cá deviam fazer o mesmo.

    Das apps pré-instaladas da Meta ninguém fala. Nota: não dá para remover. E agora as roms e root é proibido pela UE. Ao Max, nem o Chat Control tem acesso. A encriptação russa é a melhor do mundo, já desde os tempos da União Soviética.

    • bot com QI acima dos 115. says:
      22 de Agosto de 2025 às 13:51

      é o que dá bots falarem do que nao sabem.
      TODAS as apps que estão na loja da Google e da Apple podem ser desincriptadas pela Google e Apple. Es obrigado a entregar a chave se queres lá estar. Eu faço apps para ambos os ecosistemas e tenho que o fazer para lá estar. Se fizeres uma app em PT é igual se for para a loja. Mais uma que eles tem acesso. Povo discute A vs B sem saber do que falam. America não é diferente da Russia, se pensam que é. Aqui a diferença é que nao é a Russia que tem essas chaves, por isso nao pode cuscar a vontade. Com uma app deles directa nos telmoveis sem passar pela loja da google/apple é paraiso de informacao que podem aceder sem mais ninguem ver. e apps pre instaladas do meta….deves ter um samsung ou outra bosta qualquer, porque o meu pixel nao tem nenhuma.

    • carlosf. says:
      22 de Agosto de 2025 às 14:25

      É tão fofo vocês acreditarem no Pai Natal:) Claro que isto é só para terem controlo e terem acesso ás mensagens de quem quiserem e bem entenderem já que não o conseguem noutras apps.

  2. Mário says:
    22 de Agosto de 2025 às 13:41

    Se os outros fazem o mesmo, a Rússia só segue o mesmo raciocínio…

    UE deveria ter a sua APP de mensagens encriptadas também, mas parece que andam mais preocupados com as rolhas de plástico.

  3. LA says:
    22 de Agosto de 2025 às 14:10

    A pouco e pouco a Rússia vai ficando mais pareciada com a China e a Coreia do Norte xD

