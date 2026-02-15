Extensões falsas de IA no Chrome roubam dados a 300 mil utilizadores

Uma campanha maliciosa de extensões do Google Chrome afetou mais de 300 mil utilizadores, fazendo-se passar por assistentes de inteligência artificial. Sob o disfarce de ferramentas baseadas em IA, estes add-ons conseguiram roubar credenciais, e-mails e dados de navegação.

Extensões falsas de IA no Chrome

A investigação foi conduzida pela empresa de segurança LayerX , que denominou a operação de AiFrame. Segundo os especialistas, as 30 extensões analisadas fazem parte da mesma infraestrutura maliciosa, uma vez que todas comunicam com servidores sob o mesmo domínio.

Algumas destas extensões acumularam dezenas de milhares de downloads na loja oficial. A mais popular chamava-se Gemini AI Sidebar e atingiu os 80.000 utilizadores antes de ser removida. Outros exemplos incluem o AI Sidebar com 70.000 utilizadores, o AI Assistant com 60.000 e o ChatGPT Translate com 30.000 instalações, entre outros.

A equipa de investigação descobriu que todos eles tinham uma lógica JavaScript praticamente idêntica, as mesmas permissões e uma infraestrutura de backend comum. Em vez de executarem funções de IA localmente, estas extensões carregavam um iframe de ecrã inteiro a partir de um domínio remoto para simular a funcionalidade prometida.

Roubam dados a 300 mil utilizadores

Isto permitia que os operadores modificassem o comportamento sem terem de publicar atualizações, evitando assim processos de revisão adicionais. Em segundo plano, os plugins extraíam conteúdo das páginas visitadas, incluindo páginas de autenticação sensíveis. Um subconjunto de 15 extensões tinha como alvo específico o Gmail , executando scripts que eram despoletados quando o serviço de e-mail era carregado.

ID Nome Instalaçõess nlhpidbjmmffhoogcennoiopekbiglbp AI Assistant 50.000 gcfianbpjcfkafpiadmheejkokcmdkjl Llama 147 fppbiomdkfbhgjjdmojlogeceejinadg Gemini AI Sidebar 80.000 djhjckkfgancelbmgcamjimgphaphjdl AI Sidebar 9.000 llojfncgbabajmdglnkbhmiebiinohek ChatGPT Sidebar 10.000 gghdfkafnhfpaooiolhncejnlgglhkhe AI Sidebar 50.000 cgmmcoandmabammnhfnjcakdeejbfimn Grok 261 phiphcloddhmndjbdedgfbglhpkjcffh Asking Chat Gpt 396 pgfibniplgcnccdnkhblpmmlfodijppg ChatGBT 1.000 nkgbfengofophpmonladgaldioelckbe Chat Bot GPT 426 gcdfailafdfjbailcdcbjmeginhncjkb Grok Chatbot 225 ebmmjmakencgmgoijdfnbailknaaiffh Chat With Gemini 760 baonbjckakcpgliaafcodddkoednpjgf XAI 138 fdlagfnfaheppaigholhoojabfaapnhb Google Gemini 7.000 gnaekhndaddbimfllbgmecjijbbfpabc Ask Gemini 1.000 hgnjolbjpjmhepcbjgeeallnamkjnfgi AI Letter Generator 129 lodlcpnbppgipaimgbjgniokjcnpiiad AI Message Generator 24 cmpmhhjahlioglkleiofbjodhhiejhei AI Translator 194 bilfflcophfehljhpnklmcelkoiffapb AI For Translation 91 cicjlpmjmimeoempffghfglndokjihhn AI Cover Letter Generator 27 ckneindgfbjnbbiggcmnjeofelhflhaj AI Image Generator Chat GPT 249 dbclhjpifdfkofnmjfpheiondafpkoed Ai Wallpaper Generator 289 ecikmpoikkcelnakpgaeplcjoickgacj Ai Picture Generator 813 kepibgehhljlecgaeihhnmibnmikbnga DeepSeek Download 275 ckicoadchmmndbakbokhapncehanaeni AI Email Writer 64 fnjinbdmidgjkpmlihcginjipjaoapol Email Generator AI 881 gohgeedemmaohocbaccllpkabadoogpl DeepSeek Chat 1.000 flnecpdpbhdblkpnegekobahlijbmfok ChatGPT Picture Generator 251 acaeafediijmccnjlokgcdiojiljfpbe ChatGPT Translate 30.000 kblengdlefjpjkekanpoidgoghdngdgl AI GPT 20.000 idhknpoceajhnjokpnbicildeoligdgh ChatGPT Translation 1.000 fpmkabpaklbhbhegegapfkenkmpipick Chat GPT for Gmail 1.000

Estes guiões liam diretamente o conteúdo visível das mensagens no DOM e podiam até capturar rascunhos. Quando o utilizador ativava funcionalidades como respostas ou resumos com o auxílio de IA, o texto do e-mail era enviado para servidores controlados pelos atacantes , fora do perímetro de segurança do Gmail.

Além disso, algumas extensões incorporaram reconhecimento de voz com a capacidade de transcrever áudio e enviá-lo remotamente. Os especialistas recomendam a revisão da lista de indicadores de comprometimento publicada pela LayerX e, em caso de suspeita, remover as extensões afetadas e redefinir as palavras-passe de todas as contas.