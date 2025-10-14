Sines vai receber 12 mil chips de inteligência artificial da NVIDIA

Sines está a consolidar-se como um dos mais importantes polos tecnológicos e energéticos da Europa. A mais recente novidade é a encomenda de cerca de 12.600 chips de inteligência artificial (IA) da NVIDIA para o megacentro de dados da Start Campus.

Start Campus está localizado em Sines e quer ser o portal de IA para a Europa

A entrega destes semicondutores, do modelo Blackwell Ultra GB300, de última geração, está prevista para o primeiro trimestre de 2026. Estes chips irão alimentar a capacidade de processamento do datacenter de Sines, apoiando empresas como a Microsoft e outros operadores internacionais que pretendem desenvolver soluções de IA de grande escala no território português.

O Start Campus, localizado na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), tem como objetivo tornar-se um portal de IA para a Europa, aproveitando a sua ligação direta a cabos submarinos internacionais, como o EllaLink, que conecta Portugal ao Brasil e à América Latina.

O primeiro edifício do complexo, o SIN01, já está concluído e dispõe de 26 megawatts de capacidade, estando em preparação o SIN02, que ampliará significativamente o poder de computação disponível.

Paralelamente, está em estudo a criação de uma gigafábrica de IA em Sines, liderada pelo Banco Português de Fomento. O plano prevê a instalação de cerca de 100.000 GPUs, num investimento estimado em 4 mil milhões de euros e com a criação de 270 postos de trabalho diretos.