Alemanha quer que reformados ganhem até 2000 euros/ mês isentos de impostos

Numa grande reforma económica, a Alemanha está a planear a implementação de uma "pensão ativa". Ou seja, quer assegurar que qualquer pessoa que decida trabalhar após a idade oficial de reforma possa ganhar até 2000 euros por mês totalmente isentos de impostos.

A Alemanha anunciou que, a partir de 1 de janeiro de 2026, qualquer pessoa que trabalhe após a idade oficial de reforma poderá ganhar até 2000 euros por mês totalmente isentos de impostos.

A medida, que deverá beneficiar milhões de reformados em todo o país, que enfrentam incertezas financeiras após a reforma, surge num momento que vários países europeus procuram modernizar as leis laborais e ajustar-se às mudanças demográficas, que têm resultado em populações envelhecidas.

Até 2000 euros mensais isentos de impostos

Esta "pensão ativa" proposta pela Alemanha surge num contexto de escassez de trabalhadores qualificados e numa altura em que o país precisa de manter fluxo de contribuições sociais.

Na Alemanha, os reformados representam cerca de um quarto dos 83 milhões de habitantes do país, numa proporção que deverá aumentar nas próximas décadas.

Aliás, até 2039, espera-se que quase um terço de todas as pessoas atualmente empregadas na Alemanha se reformem, e que a força de trabalho mais jovem não seja capaz de compensar totalmente essa saída.

Perante uma pirâmide demográfica pouco favorável, o Governo alemão espera que pessoas mais experientes permaneçam na força de trabalho ou regressem, especialmente em setores que têm muita dificuldade em encontrar talentos.

Apesar de o imposto sobre o rendimento não se aplicar sobre valores até aos 2000 euros mensais para os reformados que decidam continuar a trabalhar, aplicam-se as contribuições para a segurança social. Desta forma, os fundos para pensões e saúde continuam a ser alimentados.

Segundo as estimativas do governo, esta estratégia custará cerca de 890 milhões de euros por ano. Contudo, alguns economistas alertam que, caso muitas pessoas adiram, este valor pode saltar para 1,4 mil milhões de euros.

O sucesso desta "pensão ativa" dependerá do número de reformados que participarem e da forma como esta for combinada com outras medidas, que sirvam para reforçar a economia alemã a longo prazo.

Um vez que há estimativas a preverem que, até 2050, a percentagem da população com 85 anos ou mais na União Europeia deverá duplicar, ao mesmo tempo que a população em idade ativa diminuirá em 22 dos 27 países-membros, espera-se que mais países adotem estratégias semelhantes à que a Alemanha anunciou, agora.

