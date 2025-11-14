WhatsApp na Europa já pode conversar com outras aplicações

A Meta anunciou que o WhatsApp está a implementar conversa de terceiros na Europa para permitir que utilizadores se liguem a pessoas noutros serviços de mensagens. Esta implementação é necessária para que a Meta cumpra com os requisitos de interoperabilidade da DMA da União Europeia.

WhatsApp já pode conversar com outras aplicações

A empresa afirmou que a opção será disponibilizada em breve para os utilizadores de Android e iOS em toda a região europeia para aqueles que optarem por ativá-la, ou seja, não será a opção padrão.

Os primeiros serviços que serão integrados no WhatsApp são o BirdyChat e o Haiket. O primeiro está direcionado para conversas relacionadas com o trabalho, enquanto o segundo é uma plataforma de mensagens focada na voz. Infelizmente, como a Meta apenas oferecerá interoperabilidade na Europa, os utilizadores do resto do mundo não poderão ligar-se a estas outras plataformas através do WhatsApp.

Em termos de funcionalidade e experiência do utilizador, será possível partilhar mensagens, imagens, mensagens de voz, vídeos e ficheiros. A opção de criar grupos com utilizadores terceiros estará disponível assim que os parceiros estiverem prontos para prestar assistência. A Meta afirmou ainda que a ligação a aplicações de terceiros é opcional e pode ser ativada ou desativada a qualquer momento.

Novidade deverá ser exclusiva para a Europa

Para aqueles que se questionam sobre a situação da encriptação, a solução de interoperabilidade da Meta foi desenvolvida para preservar a encriptação de ponta a ponta (E2EE). Além disso, existem outras garantias de privacidade, na medida do possível. As aplicações de mensagens de terceiros devem utilizar o mesmo nível de E2EE que o WhatsApp.

Quando os utilizadores se ligarem a outras plataformas pela primeira vez, o WhatsApp irá guiá-los através de um processo de integração. Quer assim garantir que compreendem as principais diferenças entre as conversas padrão do WhatsApp e as conversas de terceiros.

Não é claro se veremos este recurso fora da Europa. A empresa foi praticamente obrigada, a partir do ano passado, a implementar a interoperabilidade ao abrigo da legislação da UE, que não se estende para além das fronteiras. Isso significa que a Meta não tem de acrescentar esta funcionalidade no resto do mundo.