Proibir redes sociais aos jovens? Estónia diz que é um erro grave

Enquanto diversos Estados-membros da União Europeia avançam com medidas restritivas para afastar os jovens das redes sociais, a Estónia assume uma posição contrária. O governo estoniano defende que as proibições não resolvem os problemas estruturais e que as crianças encontrarão sempre formas de contornar os bloqueios.

Resistência da Estónia perante a vaga de proibições europeias

A Estónia destaca-se atualmente como uma das poucas nações da União Europeia que se opõe abertamente à proibição do acesso de menores às redes sociais. Numa intervenção recente, a ministra da Educação do país afirmou que estas restrições não atacam a raiz do problema, alertando para a facilidade com que os jovens conseguem contornar obstáculos técnicos.

Esta visão surge num momento em que países como a Austrália, Grécia, França, Espanha, Reino Unido e Áustria discutem ou já implementam limites de idade rigorosos para a utilização destas plataformas.

O debate sobre a segurança digital dos menores intensificou-se devido aos efeitos nocivos comprovados do uso excessivo de ecrãs. Embora gigantes tecnológicas como a Meta prefiram apresentar uma narrativa mais otimista, a dependência das redes sociais está diretamente associada a repercussões negativas tangíveis.

A ministra Kristina Kallas, durante um fórum promovido pelo Politico em Barcelona, sublinhou que a abordagem proibicionista está equivocada. Segundo a governante, não se deve transferir para as crianças a responsabilidade de autorregulação nem penalizá-las pelos danos causados pelo sistema. A

governante defende que o foco deve estar na supervisão e não na exclusão, uma vez que a proibição total acaba por incentivar a clandestinidade digital.

A responsabilidade das empresas de redes sociais

Para o governo estoniano, a solução reside na regulação direta das grandes empresas tecnológicas e na intervenção governamental, em vez de focar apenas no utilizador final. Kallas criticou a postura de alguns países europeus que, na sua visão, fingem debilidade perante o poder das multinacionais americanas.

A ministra apelou a que a União Europeia utilize o seu peso legislativo para impor regras mais estritas às plataformas, forçando-as a criar ambientes nativamente mais seguros para o público jovem.

É amplamente reconhecido que a União Europeia já é uma das regiões do mundo que mais eficazmente regula o setor tecnológico. No entanto, o debate sobre as proibições infantis permanece aceso, dividindo opiniões entre quem defende a proteção absoluta e quem teme as consequências de uma fiscalização excessiva.

Outro argumento relevante contra as proibições reside no perigo de uma erosão gradual das liberdades fundamentais. Existe o receio de que medidas bem-intencionadas possam abrir caminho para formas de vigilância mais intrusivas. Em França, por exemplo, já foi sugerido que o passo lógico após a proibição das redes sociais para menores de 15 anos seria a restrição ao uso de VPNs.

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