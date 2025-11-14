OpenAI está a testar conversas de grupo no ChatGPT

A OpenAI deu início a uma fase de testes para uma nova e aguardada funcionalidade no ChatGPT: as conversas em grupo. A empresa quer transformar a forma como os utilizadores colaboram e interagem com a inteligência artificial (IA) em projetos conjuntos.

Uma nova era de colaboração com IA?

A OpenAI está a realizar testes-piloto para os chats em grupo do ChatGPT em mercados selecionados, nomeadamente no Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Taiwan. De forma semelhante às conversas de grupo em aplicações de mensagens, esta funcionalidade permite criar diálogos com múltiplos intervenientes.

A grande diferença é que, neste caso, o ChatGPT é um dos participantes ativos, pronto a assistir o grupo em diversas tarefas.

Imagine planear umas férias em conjunto, onde o ChatGPT pode construir um itinerário com base nas preferências de todos, ou obter sugestões para um projeto de remodelação de uma casa. A ferramenta pode ainda ajudar um grupo de amigos a escolher um restaurante que agrade a todos ou servir como um assistente para estudantes e colegas de trabalho.

Por exemplo, ao fornecer-lhe artigos e notas, o ChatGPT pode delinear a estrutura de um relatório, simplificando a colaboração.

Como funcionam as conversas em grupo

Para iniciar uma conversa em grupo, o utilizador deve pressionar o ícone de pessoas, localizado no canto superior direito do ecrã, numa conversa nova ou já existente. Se o fizer a partir de um chat antigo, o ChatGPT criará uma nova conversa, sem importar o histórico anterior, garantindo um início de projeto "limpo". A partir daí, é possível adicionar entre 1 e 20 participantes ou partilhar um link de convite.

Cada novo membro terá de configurar um perfil simples, com nome, nome de utilizador e fotografia. É importante notar que qualquer pessoa com acesso ao link pode convidar outros membros.

Além disso, os participantes têm a capacidade de silenciar ou remover membros a qualquer momento, com exceção do criador do grupo, que não pode ser removido. Como medida de segurança, se um dos membros do chat tiver menos de 18 anos, o chatbot limita automaticamente a geração de conteúdos sensíveis para todos os envolvidos.

As respostas do chatbot nos grupos são geridas por um modelo avançado da OpenAI, capaz de selecionar a versão mais adequada do modelo com base no contexto da solicitação. A empresa afirma ter treinado o modelo para interpretar o fluxo das conversas em grupo, permitindo-lhe saber quando deve intervir e quando deve permanecer em silêncio. No entanto, os utilizadores podem sempre "chamar" o assistente mencionando diretamente o "@ChatGPT".

A OpenAI sublinha que esta funcionalidade continuará a ser otimizada com base no feedback recebido dos primeiros utilizadores, antes de ser disponibilizada globalmente a todos os subscritores.

Leia também: