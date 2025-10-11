Chrome vai mudar e desaparece uma das piores funcionalidades que dá aos utilizadores

A Google despede-se de um dos recursos mais irritantes do Chrome. A gigante confirmou que vai reduzir o excesso de notificações para oferecer uma experiência de navegação mais pacifica. O Chrome irá remover as notificações de sites com os quais não se interagiu recentemente, para que existam menos interrupções.

Desaparece uma das piores funcionalidades do Chrome

De acordo com uma publicação no blogue do Chromium, a Google irá ativar uma nova funcionalidade no Chrome que revogará as permissões de notificação para páginas que não visita. Esta funcionalidade é semelhante ao que vimos com outras permissões solicitadas pela aplicação, como a câmara e a localização. A ideia é ajudar a reduzir o ruído quando se navega na web, um problema que se enfrenta diariamente.

Segundo a Google, menos de 1% de todas as notificações do Chrome recebem alguma interação por parte do utilizador. A empresa observa que, embora as notificações sejam úteis, alguns sites exploram-nas e sobrecarregam os utilizadores. A nova funcionalidade só será aplicada a páginas com as quais não se interage, resultando numa experiência menos interruptiva.

Antes da implementação, a Google realizou um teste com um pequeno número de utilizadores. Os dados mostraram que a revogação de permissões não afetou significativamente o número de cliques, o que significa que ninguém os perdeu. Em contraste, os sites que enviam um menor volume de notificações estão a registar um aumento de visitas, observa a empresa.

A Google quer que existam menos interrupções na Internet

É importante referir que o Chrome não irá remover todas as notificações do browser. Esta funcionalidade concentra-se na remoção de permissões para páginas com baixo envolvimento e alto volume de notificações. As aplicações web instaladas não serão afetadas por esta medida.

Outro pormenor a considerar é que os utilizadores têm a decisão final. Sempre que uma permissão for revogada, surgirá uma notificação com a opção de reverter a alteração. Além disso, se não gostarem da funcionalidade de revogação automática e quiserem manter o envio de notificações, os utilizadores podem desativá-la nas definições.

A revogação de notificações estará disponível no Chrome para desktop e dispositivos móveis a partir de agora. Esta funcionalidade pode forçar alguns sites a repensar as suas interações com os utilizadores, uma vez que a redução de spam resultará na perda de permissões e dificultará a geração de tráfego.