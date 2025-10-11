Tesla está a ter problemas graves com os seus robôs Optimus

Para além dos carros, a Tesla tem planos para diversificar a sua oferta, tal como temos já visto. Uma das grandes apostas da marca é o Optimus, o seu robô autónomo. Este já foi visto várias vezes, mas agora um problema grave foi detetado. Isso levou a que a produção destes robôs fosse suspensa por tempo indeterminado.

Tesla com problemas graves nos Optimus

A Tesla suspendeu temporariamente a produção em massa do seu projeto de robô humanoide, o Optimus. Isto acontece devido a graves problemas técnicos com o design da mão e do braço. Estas interrupções obrigaram a empresa a reduzir a sua meta de produção para o final de 2025 de 5.000 unidades para 2.000, um valor mais ajustado e realista, face a este novo problema.

De acordo com as informações mais recentes, a Tesla estaria a enfrentar desafios com o design da sua mão e braço. Fontes familiarizadas com o projeto afirmam que os engenheiros estão a ter dificuldades em desenvolver um mecanismo flexível e ágil semelhante a uma mão humana.

Isto levou a uma paragem temporária da produção em massa. A empresa está alegadamente a acumular um grande número de corpos de robôs sem mãos e antebraços nos seus armazéns. Do que se sabe, não existe um cronograma específico para a conclusão dos mesmos.

Mãos dos robôs são a causa desta situação

Elon Musk confirmou os problemas de design num podcast, mas não especificou uma data para o reinício da produção. A Tesla notou estes problemas técnicos pela primeira vez no verão passado e decidiu reduzir o seu objetivo de produção na altura.

À medida que novos problemas foram surgindo, a empresa redirecionou os seus recursos para melhorias mecânicas e revisões de design. A Tesla tinha inicialmente como objetivo produzir pelo menos 5.000 robôs Optimus até ao final de 2025, mas reduziu este número para 2.000 unidades depois de os engenheiros terem considerado o objetivo irrealista. Este plano revisto sugere que o processo de desenvolvimento do robô se tornou mais complexo do que o previsto.

Elon Musk já afirmou que a criação de gestos manuais semelhantes aos humanos foi a parte mais desafiante do processo de design. Apesar disso, Elon Musk continua confiante no projeto Optimus. Quem cumprir as metas estabelecidas, algo por vezes complicado, e disseminar a utilização destes robôs no mundo real, de forma massiva.