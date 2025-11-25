Xiaomi inicia venda dos novos eletrodomésticos Mijia em Portugal

A Xiaomi anunciou o início das vendas, em Portugal, dos novos eletrodomésticos Mijia, marcando mais um passo na expansão do ecossistema inteligente da marca no nosso país.

O Frigorífico Mijia Cross Door 502 L e a Máquina de Lavar e Secar Roupa Mijia Pro 9 kg já estão disponíveis em exclusivo na Xiaomi Store, oferecendo às famílias portuguesas soluções inovadoras que combinam eficiência energética, conectividade e design premium.

Totalmente integrados no ecossistema Xiaomi AIoT, ambos os modelos podem ser controlados através da aplicação Xiaomi Home, permitindo monitorizar consumos, ajustar temperaturas e receber notificações em tempo real, tudo a partir do smartphone.

Frigorífico Mijia Cross Door 502 L

Destaca-se pela sua grande capacidade e versatilidade, oferecendo zonas de temperatura ajustáveis e tecnologia de frescura Ag⁺, que ajuda a preservar os alimentos por mais tempo e a reduzir odores.

O design com porta de 90° e o funcionamento silencioso asseguram praticidade e conforto em qualquer cozinha moderna.

Frigorífico Mijia Cross Door 502 L – PVPr: 849,99 euros

Oferta de Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10 L até 01/12/2025

Xiaomi Store

Máquina de Lavar e Secar Roupa Mijia Pro 9 kg

Combinando lavagem e secagem inteligentes num único equipamento, esta garante uma higiene profunda através da tecnologia de vapor e uma poupança energética até 25% superior ao limite mínimo da Classe A da União Europeia.

Graças à função Dual Auto Dosing, o aparelho ajusta automaticamente a dosagem de detergente e amaciador, assegurando resultados perfeitos com o mínimo de esforço.

Máquina de Lavar e Secar Roupa Mijia Pro 9 kg – PVPr: 549,99 euros

Disponível a partir de 499,99 euros até 07/12/2025

Xiaomi Store

Com estes lançamentos, a Xiaomi reforça a sua visão de criar um ecossistema doméstico verdadeiramente inteligente, integrando os novos produtos Mijia na estratégia "Human x Car x Home", que liga dispositivos pessoais, automóveis e soluções para o lar.

Os produtos já se encontram em pré-venda nos canais oficiais da Xiaomi, em Portugal.